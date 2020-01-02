30 мужчин и домохозяйка: в новогодней речи Зеленского нашли сексизм

В новогоднем обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский 30 раз употребил различные термины в мужском роде, в то время как женщина была упомянута только раз и то в роли домохозяйки.

На этот нюанс обратила внимание в статье для Texty.org журналист, преподаватель НТУУ "КПИ" имени Игоря Сикорского Юлия Дукач.

"Во время новогодней речи президента я считала. Считала, сколько женщин он вспомнит в своем условном перечне таких разных украинцев. А назвал он немало. Адвокат, сангвиник, тот, кто платит налоги, агроном – всего около 30 персонажей. Все такие разные и такие... мужчины. И среди них только одна женщина. И знаете кто она? "Обычная домохозяйка", – упрекнула она в сексизме главу государства.

"Я бы закрыла на это глаза и решила, что Владимир Зеленский просто не полюбил еще феминитивы. А говоря "тот, кто платит налоги", просто имел в виду и мужчин, и женщин. Однако зачем тогда в своей речи дважды дискриминировать мужчин, которые не имеют постоянной работы и ведут домашнее хозяйство? И зачем вспоминать женщин только как домохозяек?" – добавила Дукач.

Журналистка также подметила, что когда Зеленский еще был комиком, то в своих шоу неоднократно культивировал сексистские штампы и клише. Кроме того, она припомнила президенту его скандальную оговорку о том, что украинки могут претендовать на звание "туристического бренда".

Владимир Зеленский

"Но сейчас хочется только одного: напомнить действующему президенту, что процент женщин в Украине значительно выше процента актрис в шоу "95 квартал". И что украинские женщины так же, как и мужчины, имеют профессию и политическую позицию. А с конца мая и полное право слышать маленькие суффиксы в названиях своих профессий. Вместо послесловия: мы "одинаково радуемся рождению первенца. И не важно, мальчика или девочки". И не важно, мужчина ты или женщина, ты хочешь знать, что существуешь для действующего президента страны не только в роли домохозяина (йки)", – потроллила журналистка президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июне Зеленский, выступая на самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции, заявил, что в Украине очень красивые женщины и причислил их к многочисленным "брендам" страны наравне с кухней, туризмом и промышленностью.

Его слова разозлили общественность и президенту припомнили скандальную фразу беглого Януковича, который приглашал иностранцев в Украину, чтобы увидеть как в жару раздеваются женщины.

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