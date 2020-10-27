3+3=! Ученые раскрыли формулу успеха. Хотите узнать, чего не хватает каждому из нас?

Как обидно, когда прекрасный эксперт, настоящий знаток своего дела создает провальный курс или блог!

Это часто бывает с начинающими - по статистике только один из 20-ти стартов сразу становится успешным. Незнание законов, по которым работает механика успеха интернет проектов, как говорится, не освобождает от ответственности (смайл)

Есть результаты исследования "формула успеха"

Успех - это функция:

Y=f(X) + E, где

X=K1+K2+...+K5+ X1+...+.Xn,

Где

К1-"правильный" выбор темы курса;

К2-отношение к обучению;

К3-самоорганизация

К4-технические возможности платформы для сопровождения обучения

К5-выбор формата взаимодействия

Х1-Хn-личные характеристики эксперта

и Е -уникальная составляющая, которая может проявить себя.

Надеюсь, вам теперь все понятно?

А если не очень, то по-простому: каждый штурман знает, что курс корабля прокладывают с конечной точки маршрута, из цели, куда он плывет.

Точно также, начиная курс, вы точно должны понимать:

Для чего ВЫ это делаете, какая ЦЕЛЬ у курса?

Кто ваши ученики и зачем ИМ это нужно?

Начать создание курса после того, как приняли решение, - нужно с выбора ЦЕЛИ. отсюда логично появится ТЕМА курса и его ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - Тройка лошадей, несущая ваш курс к успеху!

А выбор ФОРМАТА, МЕСТА и МЕТОДА - это очень важные, но вторичные пункты, они определяются первыми тремя.

3+3 = Формула успеха

И очень важно - не бросать начатое дело, даже если первый опыт разочаровал.

Как говорил дедушка Конфуций - "Если цель кажется недостижимой, не меняйте цель, меняйте действия!"

Если вы уже решились начать новое дело - это говорит многое о личности.

"Под лежачий камень коньяк не течет!" - говорят налоговые инспекторы (смайл). Вы-то уж точно не лежачий камень! Так что главное - первый шаг уже сделан. Теперь надо вооружиться знаниями и продолжать путь к успеху.

А когда он придет (не сомневайтесь!), не останавливаясь идите дальше. Для этого нужно уже сейчас составить план развития вашего курса на будущее. Или запуск нового.

По той-же статистике - 89% блогеров и экспертов после удачного первого курса продолжают онлайн-бизнес - это легко объяснить.

Но из тех, кто начал неудачно - 60% пробуют дальше!

За одного битого - двух небитых дают!

И не надо изобретать велосипед - все уже изучено до вас. Вдоль и поперек.

Есть пошаговая инструкция - как правильно записать, упаковать и запустить ваш драгоценный курс. Вам и осталось всего - потратить чуть-чуть времени и НАЖАТЬ ЗДЕСЬ! - чтобы получить ее в подарок!