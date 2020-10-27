3+3=! Ученые раскрыли формулу успеха. Хотите узнать, чего не хватает каждому из нас?
В чем основная ошибка начинающих экспертов и блогеров?
Как правильно подготовить и начать курс?
Что делать потом?
Как обидно, когда прекрасный эксперт, настоящий знаток своего дела создает провальный курс или блог!
Это часто бывает с начинающими - по статистике только один из 20-ти стартов сразу становится успешным. Незнание законов, по которым работает механика успеха интернет проектов, как говорится, не освобождает от ответственности (смайл)
Есть результаты исследования "формула успеха"
Успех - это функция:
Y=f(X) + E, где
X=K1+K2+...+K5+ X1+...+.Xn,
Где
К1-"правильный" выбор темы курса;
К2-отношение к обучению;
К3-самоорганизация
К4-технические возможности платформы для сопровождения обучения
К5-выбор формата взаимодействия
Х1-Хn-личные характеристики эксперта
и Е -уникальная составляющая, которая может проявить себя.
Надеюсь, вам теперь все понятно?
А если не очень, то по-простому: каждый штурман знает, что курс корабля прокладывают с конечной точки маршрута, из цели, куда он плывет.
Точно также, начиная курс, вы точно должны понимать:
Для чего ВЫ это делаете, какая ЦЕЛЬ у курса?
Кто ваши ученики и зачем ИМ это нужно?
Начать создание курса после того, как приняли решение, - нужно с выбора ЦЕЛИ. отсюда логично появится ТЕМА курса и его ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - Тройка лошадей, несущая ваш курс к успеху!
А выбор ФОРМАТА, МЕСТА и МЕТОДА - это очень важные, но вторичные пункты, они определяются первыми тремя.
3+3 = Формула успеха
И очень важно - не бросать начатое дело, даже если первый опыт разочаровал.
Как говорил дедушка Конфуций - "Если цель кажется недостижимой, не меняйте цель, меняйте действия!"
Если вы уже решились начать новое дело - это говорит многое о личности.
"Под лежачий камень коньяк не течет!" - говорят налоговые инспекторы (смайл). Вы-то уж точно не лежачий камень! Так что главное - первый шаг уже сделан. Теперь надо вооружиться знаниями и продолжать путь к успеху.
А когда он придет (не сомневайтесь!), не останавливаясь идите дальше. Для этого нужно уже сейчас составить план развития вашего курса на будущее. Или запуск нового.
По той-же статистике - 89% блогеров и экспертов после удачного первого курса продолжают онлайн-бизнес - это легко объяснить.
Но из тех, кто начал неудачно - 60% пробуют дальше!
За одного битого - двух небитых дают!
И не надо изобретать велосипед - все уже изучено до вас. Вдоль и поперек.
Есть пошаговая инструкция - как правильно записать, упаковать и запустить ваш драгоценный курс. Вам и осталось всего - потратить чуть-чуть времени и НАЖАТЬ ЗДЕСЬ! - чтобы получить ее в подарок!