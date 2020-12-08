Ровно 29 лет назад не стало СССР— 8 декабря 1991 года лидерами Украины, Беларуси и России были подписаны Беловежские соглашения, а в конце декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР, тем самым распустив Союз и упразднив его институты власти. На месте СССР образовался ряд независимых государств — часть из которых являются нынче непризнанными — например, Приднестровье.

После распада СССР наконец-то стал возможен полноценный частный бизнес, в СМИ исчезла цензура и фактически в одну ночь прекратила своё существование Компартия, казавшаяся всемогущей и всевластной. Что интересно, после роспуска многомиллионной Компартии не произошло ровным счетом ничего — Солнце не упало на Землю, озимые не перестали всходить а гравитация не повернулась вспять — все общественно-хозяйственные институты продолжили функционировать, как и прежде, но уже без совка.

Как вы оцениваете эти события? Вы стали жить лучше или хуже после распада СССР?

Напишите в комментариях, интересно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.