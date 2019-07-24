"28 лет – коту под хвост!" Известный ведущий мощно обратился к украинцам из-за выборов и Зеленского

Итог выборов в Верховную Раду в очередной раз продемонстрировал, что за 28 лет украинцы так и не добились изменений, которые нужны для превращения страны в сильное государство, а не постсоветскую территорию.

Такое мнение в статье для "Букв" озвучил известный украинский журналист, телеведущий Остап Дроздов. По его словам, за прошедшее время Украина могла добиться многого, примером чему является опыт других стран. Но так и не сделала этого.

"28 лет – это более чем достаточно. За такое время нормальные страны осуществляют такие цивилизационные прыжки, которые изменяют их до неузнаваемости. Наугад возьмите любую страну мира, поставьте ее рядом со своей и просто сравните, какими они стали после 28 лет существования. Они и мы. Когда вы сравниваете Объединенные Арабские Эмираты 28 лет назад и сейчас – вы сравниваете пустую пустыню тогда и современные небоскребы сейчас. Когда вы сравниваете Сингапур 28 лет назад и сейчас – вы сравниваете валовой национальный продукт $36 млрд тогда и $336 млрд сейчас. Когда вы сравниваете Польшу 28 лет назад и сейчас – вы сравниваете пустые прилавки тогда и стабильную экономику в Европе сейчас", – пишет он.

Что касается Украины, то здесь 28 лет – это пять президентов, восемь парламентов и 16 правительств, подчеркивает Дроздов.

"И черная дыра в центре Европы. С нарушенными границами. С демографией минус 12 миллионов. С олигархатом как формой правления. С отсутствующими институтами. С убитым средним классом. С субсидиями для 60% населения. С кладбищами, которые занимают пятую часть площади. С самыми высокими на континенте миграционными настроениями. Конечно, не стоит сравнивать что-то с пальцем, но 28 лет – это предостаточно времени, чтобы доказать миру, способен ли народ творить свое успешное государство. За время своей независимости мы провели общенациональные выборы 23 раза. И пришли в 2019-й год с таким "прогрессом", который я бы сформулировал так: у нас просто территория и просто население", – возмутился журналист.

Остап Дроздов Facebook Остапа Дроздова

Он задался риторическим вопросом, кто все те люди, которые голосуют за кума Путина на пятом году войны с Путиным, которые считают галичан фашистами, которые требуют восстановления сети "ВКонтакте", российских сериалов про ментов, гастролей звезд блатного шансона, которые игнорируют государственный язык, которые полноту власти отдают артисту комического жанра.

Также Дроздов отметил, что его сравнение украинцев с плебеями, озвученное в эфире одного из телеканалов, совершенно не является обидным. Ведь плебей – это термин из древнеримского права, который означает "свободные, но незнатные люди". В Украине, по его мнению, все обстоит именно так.

"Мою страну населяют свободные, но незнатные люди. Невежественные. Примитивные. Книг не покупают и не читают. Историей своего края не интересуются. Интеллектуально не растут. За границу не ездят (Египет не считаю). Иностранных языков не учат. Советское прошлое не переосмысливают. Живут в зомбоящике. Просто себе живут. Свободные, но незнатные. Свободные, но не благородные. Зато с правом голоса. В этом и основное отличие с древнеримским правом. Там плебеи не имели права голоса", – объясняет телеведущий.

Во многом такое положение дел, считает он, стало заслугой прихода к власти президента Владимира Зеленского. Ведь именно он, говорит Дроздов, ввел моду на дилетантство и сделал шармовой посредственность.

"Он демонстрирует плебеям, что не стоит стесняться своей недалекости, наоборот – стоит быть максимально натуральным в проявлениях своей малограмотности. Все натуральные люди – очень шармовые. Поэтому-то натуральное плебейство стало центральной идентичностью в этой стране. Они вкусили свое численное преимущество. У них наконец расправились крылья от того, что справа и слева от них – такие же неприхотливые люди, и их больше, и их целый дивизион, а когда им говорят немного включить остатки мозгов, они хором отвечают: а нас – рать", – жестко высказался журналист.

И главная драма независимой Украины, пишет он, заключается именно в вопросе о том, кого в ней на самом деле больше. Ведь по сути качественная интеллектуальная креативная сознательно-украинская часть общества сейчас составляет меньшинство. Причиной этому послужил тот факт, что все прошедшие 28 лет длился воспитательный процесс народа. Его 28 лет кормили эрзац-культурой, примитивным телевизором и безразличностью к собственному государству.

"28 лет продолжалось лабораторное выращивание человека, который будет жить в районе, где был голодомор, и радостно при этом голосовать за убийц. 28 лет лелеялся эталонный мазохист, который из всех возможных синдромов выбрал для себя стокгольмский. 28 лет любое обращение к украинским ценностям сначала пресекалось, затем высмеивалось, а затем клеймилось. 28 лет – это уже второе поколение, а это значит, что в Украине подрастает новое поколение нового "совка", оснащенного современными гаджетами, в котором звучит руский рэп, "Россия24", "Новая волна" в Сочи, "Жара" в Баку, юбилейный концерт Надежды Кадышевой", – считает Дроздов.

Он добавил, что за упущенные 28 лет пребывание в орбите "русского мира" стало не только нормой, но и духовной потребностью украинцев, что переломить сейчас крайне трудно.

Чтобы убедиться в этом, Дроздов предложил украинцам ответить на несколько ключевых вопросов.

Верите ли вы, что в Украине на всей территории будет полнокровно действовать единый государственный язык: да или нет?

Верите ли вы, что жители юго-востока примкнут к современному проекту европейской Украины, если это предполагает полный отказ от советского яда: да или нет?

Верите ли вы, что Крым, где большинство населения являются этническими русскими, когда-нибудь будет украинским не формально, а по духу: да или нет?

Верите ли вы, что мама убитого луганского "ополченца" согласится на украиноязычного украиноцентричного патриота-президента: да или нет?

Верите ли вы, что Харьков когда-нибудь добровольно откажется от маршала Жукова: да или нет?

Верите ли вы, что в Одессе мэром может стать воин АТО: да или нет?

Выборы в Украине "24 Канал"

"Есть сотни вопросов, которые начинаются на "или", а заканчиваются на "нет". Вопрос не в том, кто сильнее. Вопрос в том, кого больше. Как по мне, в этой стране больше населения, которое готово просто населять эту страну. Население долго ждало своего выхода на авансцену. Оно терпело всех этих вышитых выскочек с речами о языке, памяти, героях и любой хрени, которую, по словам населения, на хлеб не намажешь. Население легко согласится на холодильник, даже если этот холодильник будет стоять в "русском мире" и рублевой зоне. Ибо оно, население, все равно там находилось ментально все эти годы и даже не делало попыток хотя бы подумать об альтернативе. А проукраинские силы были слишком слабыми и местами даже забавными, чтобы быть в состоянии заразить собой хотя бы одного донецкого быка", – делает вывод Дроздов.

Он также выразил мнение, что слова "от Сяна до Дона" на самом деле красиво звучат только в гимне. В реальной же жизни побеждает "д*рьмо с Дона".

"Дон хочет дружить со своим насильником. Дон влюблен в своего обидчика. Он уже завтра готов обняться с тем, кто замучил 13 000 защитников. Дон готов амнистировать каждого боевика, который искренне ненавидит "хунту". Дон просто хочет быть собой, что значит – едино русскоязычным, ватным, пророссийским, коллаборационистским. Это его право. Он – свободный человек. 28 лет – коту под хвост. Не лепится Сян и Дон вместе. Никакие не братья, а вынужденные сожители одной коммунальной квартиры, которая досталась в наследство от дяди Сталина", – эмоционально делится своими размышлениями журналист.

По его словам, корень проблемы заключается в том, что в то время, как условный Сян 28 лет мечтал о Европе, Дон тем временем укреплял свое евразийское ретромировоззрение.

"Плебеи скорее сдохнут, чем откажутся от Дня победы, который им "порохом пропах". Сейчас их звездный час. Они на подъеме. Консенсус с ними невозможен. Потому что они никогда не примут украинские правила игры. Они никогда не перейдут на украинскую сторону, потому что в их бараках предателей стреляют первыми. Украинский язык не подходит для их челюстей. Украинская память для них враждебна. Украинская культура для них сельская. 28 лет они терпели игру в украинскую Украину, а теперь, когда она им поперек горла стала, они просто хотят быть собой. Поскольку их больше, они резонно задают вопрос: хотите быть с нами – будьте. Однако они никогда не поставят вопрос: а что нам надо сделать, чтобы быть с вами?" – пишет Дроздов.

Завершая статью, он эмоционально обратился к украинским патриотам, спросив в каком настроении они вскоре будут праздновать День Независимости.

"Вас макнули по полной программе. Вас с головой накрыли зеленым рядном и приказали тихонько дышать в тряпочку. Вас обрекли на Медведчука. Страну, за которую вы и ваши деды проливали кровь, так легко, под вспышки их свадебных фотографов-мажоритарщиков, отдали в одни руки, в неограниченную власть комика, для которого Томос – это термос, а Украина – проститутка из немецкого порно. Поэтому дальше возрождайте гаевки и щедривки, дальше доставайте из бабушкиных сундуков бусы и другие игрушки, дальше убеждайте самих себя в "восток и запад вместе", далее называйте братьями и сестрами тех, кто смотрит на вас, как на экзотических аборигенов – у вас впереди целая вечность пребывания в меньшинстве на своей родной вроде бы земле", – делится журналист криком души.

Сам он намерен 24 августа зажечь свечу в память о своем соседе Андрее, который героически погиб в Луганске, воюя против оккупантов. Дроздов рассказал, что его убил снайпер, наводчиком которого был местный житель Донбасса.

Реванш "русского мира" "Радио Свобода"

"Из окна, где я сейчас пишу этот текст, мне видно недостроенный дом. Андрей хотел там жить с женой и двумя детьми. Выгнал только первый этаж. С его фундамента за это время вымахала двухметровая береза. Это – моя Украина. Недостроенный первый этаж. 28 лет", – резюмировал телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дроздов раскритиковал выбор украинцев на парламентских выборах 21 июля. Он назвал их "плебеями", которые безответственно подошли к выборам и совершенно не разбираются в политических вопросах государства.

По словам Дроздова, "в парламент попала махровая украинофобия", причиной чему стали "примитивные вещи", которые предлагались украинцам со стороны кандидатов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram