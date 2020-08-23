28 дней у нас нет боевых потерь, – Зеленский поблагодарил ВСУ и передал новое вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский на Киевщине в День Государственного флага, 23 августа, заявил, что у защитников страны 28 дней нет боевых потерь, поблагодарил их и передал новую технику.

Трансляцию вел телеканал "Украина 24" на Youtube. Президент подчеркнул, что 23 августа страна отмечает день сине-желтого флага, под которым ВСУ защищают суверенитет и территориальную целостность государства (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Каждый год накануне Дня Независимости мы чтим одну из крупнейших украинских святынь – государственный флаг. Он неизменный символ нашей свободного, демократического, независимого государства. Он не вызывает у нас других эмоций, кроме гордости за то, что мы с вами родились украинцами", – отметил глава государства.

Президент на Киевщине в День Государственного флага заявил, что у защитников страны 28 дней нет боевых потерь Офис президента Украины

Так, в этот день на Киевщине символически вручили боевые флаги и присвоили почетные наименования военным частям ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Также было передано технику и вооружение.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", – рассказал президент.

Зеленский поблагодарил военных и передал новую технику Офис президента Украины

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, хотят мира на востоке страны. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии. Ведь именно вы – современное и сильное войско – являетесь залогом для наступления в Украине мира", – подчеркнул Зеленский и выразил благодарность защитникам государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 23 августа поздравил граждан с Днем Государственного флага. В видеопоздравлении также снялись украинские звезды, в частности, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, певица Руслана, военные, медики и другие граждане.