28 бригада сухопутных войск ВСУ получила бронемашины "Новатор"

На вооружение 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода поступили новые бронеавтомобили "Новатор". СБА созданные на усиленном шасси Ford F-550 и впервые были представлены в 2017 году.

"Новатор" изготовлена ​​из стали шведской компании Swebor Armor 560 различной твердости и толщины в зависимости от зоны бронирования и в целом машина соответствует классу бронирования ПЗСА-4 (стандарт НАТО STANAG 1). Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открывания снаружи в экстренных ситуациях.

Бронеавтомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд. При весе в 9 тонн машина достигает скорости до 140 км\час.

На бронеавтомобиль "Новатор" установлены шины повышенной проходимости. Если колесо будет сильно повреждено или полностью разрушено, он все равно сможет двигаться и эвакуировать экипаж на расстояние до 50 километров.

Как сообщал Obozrevatel, кроме Вооруженных сил, бронемашины "Новатор" также поставляются в Национальную гвардию Украины. В марте 2020 компания начала процедуру передачи партии СБА "Новатор", которые были изготовлены в рамках государственного контракта между предприятием и НГУ.