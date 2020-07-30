На вооружение 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода поступили новые бронеавтомобили "Новатор". СБА созданные на усиленном шасси Ford F-550 и впервые были представлены в 2017 году.

"Новатор" изготовлена ​​из стали шведской компании Swebor Armor 560 различной твердости и толщины в зависимости от зоны бронирования и в целом машина соответствует классу бронирования ПЗСА-4 (стандарт НАТО STANAG 1). Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открывания снаружи в экстренных ситуациях.

28 бригада сухопутных войск ВСУ получила бронемашины "Новатор"

Бронеавтомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд. При весе в 9 тонн машина достигает скорости до 140 км\час.

28 бригада сухопутных войск ВСУ получила бронемашины "Новатор"

На бронеавтомобиль "Новатор" установлены шины повышенной проходимости. Если колесо будет сильно повреждено или полностью разрушено, он все равно сможет двигаться и эвакуировать экипаж на расстояние до 50 километров.

Как сообщал Obozrevatel, кроме Вооруженных сил, бронемашины "Новатор" также поставляются в Национальную гвардию Украины. В марте 2020 компания начала процедуру передачи партии СБА "Новатор", которые были изготовлены в рамках государственного контракта между предприятием и НГУ.