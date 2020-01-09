2600 украинцев, которых почитает государство Израиль

Праведник народов Мира — одно из самых высоких званий в истории человечества. Его вручает государство Израиль за подвиги, совершенные в годы Холокоста по спасению евреев от смерти. "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир" — эта фраза из Талмуда написана на медали Праведника.

Само понятие "Праведник народов Мира" также пришло из Талмуда. На иврите это звание звучит как "Хасидей умот ха-олам". Так решили называть неевреев, которые очень хорошо относятся к евреям и совершают для них добрые дела. Обычно, за таких людей еврейские общины молились, прося, чтобы тот или иной добрый человек "был помянут к добру". Так, во время Витебского навета 1822 года граф Мордвинов не верил в реальность обвинений и заступался за евреев, и после завершения дела был включен в ежедневные молитвы. Студент Николай Блинов из Житомира вышел к погромщикам с намерением остановить их, и был растерзан толпой. Такие люди – безусловные Праведники.

После Холокоста, в 1953 году, Кнессет принял закон, которым был создан Мемориальный центр истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме — крупнейший музей и think tank, посвященный памяти о тех "черных годах", памятованию погибших евреев и общин, а также виновных и тех, кто спасал. Именно Яд Вашем вручает звание Праведника народов Мира, после тщательной проверки. Проверяют прежде всего, чтобы спасители не сотрудничали с врагами Израиля и теми, кто убивал евреев. Потому что, как свидетельствует доктор Элла Лидгенс-Райтер, доктор из Вены, которая за спасение евреев была осуждена на Аушвиц и Дахау, иногда спасали даже те, кто работал в концлагерях. Но они не могут быть Праведниками, так как сотрудничали с преступным режимом. Но самым массовым преступлением была бездеятельность, когда на глазах у миллионов европейцев были уничтожены 6 млн евреев.

"Людей, заказавших и совершивших все эти ужасные злодеяния, было не так уж много. Гораздо большее число людей позволило этим злодеяниям свершиться, не имея мужества их предотвратить", - пишет Элла Лидгенс в своих мемуарах. Так, во время Бабьего Яра сотни тысяч киевлян оказались свидетелями зверского убийства около 30 тысяч своих еврейских соседей и друзей, но только единицы семей рисковали, спасая жизни. Например, 16-летняя София Яровая спасла семь евреев от смерти, и сама рисковала при этом быть расстрелянной.

София Яровая

15-летняя Стефания Петрушко (Дидух) из села Трийця Львовской области вместе с родителями спасли 4 еврейских братьев семьи Печеник. Ночью, во время погрома, 4 мальчика, которые владели лавкой с хозтоварам, прибежали к Стефании и её родителям, попросив спасти их жизни. В это время соседи грабили их магазин, и если бы не Дидухи, они погибли бы.

Стефания Петрушко

Одна из самых известных киевских семей Праведников народов Мира — Глаголевы. Отец Александр Глаголев, православный священник, во время дела Бейлиса вместе с настоятелем Михаилом Едлинским останавливал погромы. Его сыновья — уже из семей Праведников народов Мира. Женой Сергея Глаголева была Мария Егоричева, помогала киевским евреям избежать Бабьего Яра. Другой сын, священник Алексей Глаголев — Праведник народов Мира, вместе с супругой подделывали документы еврейским женщинам, записывая их как русских или украинок, спасая им тем самым жизни.

Семья Глаголевых

Мария Егоричева

Эти герои входят в более 2600 украинцев, признанных на сегодня Праведниками народов Мира. И эта цифра растет — ежегодно Яд Вашем и посольство государства Израиль вручает новые награды, чаще уже детям или внукам Правдеников народов Мира. И за последние годы появляется все больше книг, фильмов и публикаций, посвященных этим выдающимся людям.

Несколько лет тому украинская интеллигенция активно обсуждала вопросы "моральных авторитетотв" - людей, которые могут быть примерами для остальных украинцев. Среди них называли кардинала Любомира Гузара, философа Мирослава Поповича, економист Богдан Гаврилишин, и другие члены группы "Первое декабря". Я думаю, что все Праведники народов Мира могут также заслуженно считаться примерами и высокой духовности, и высокой моральности. По всем религиозным и философским канонам, мы живем в мире действия, и именно поступки определяют человека. Высокие подвиги Праведников — это лучшие примеры поведения по совести, у которых можно научиться верности, доброте и отваге.

продюсер фильма "Слово Праведника" Маргарита Яковлева

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!