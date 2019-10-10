260 победителей: Идея Банк вручил подарки клиентам к своему 30-летию

Идея Банк объявил результаты второго этапа розыгрыша призов в юбилейной акции "Идеальная 30", посвященной своему 30-летию.

Розыгрыш проводился 1 октября в прямом эфире на официальной Facebook-странице финучреждения. Таким образом Идея Банк уже во второй раз определил 130 победителей-счастливчиков (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Полный список победителей розыгрыша можно изучить по ссылке.

С завершением второго этапа акции "Идеальная 30" уже 260 клиентов банка в 58 городах Украины стали обладателями подарков:

Кэшбек в размере 500 грн в двух этапах акции получили 36 клиентов (владельцы восьми дебетных и 28 кредитных карт). В общей сложности 120 клиентов выиграли более 50 тыс. грн кэшбека.

Максимальный выигрыш после увеличения ставки до 30% по депозитному вкладу в размере 100 тыс. грн составил 15 тыс. грн (до налогообложения).

Максимальная сумма кредита клиента, получившего выигрыш – 72,5 тыс. грн, на срок два года. Теперь клиент вместо платы за кредит в банк сможет в течение двух лет тратить выигранные почти 30 тыс. грн на решение важных личных финансовых вопросов.

По тысяче гривен, в том числе на приобретение топлива, в двух этапах акции выиграли 20 клиентов банка. Счастливые водители живут в 26 городах страны.

Идеа Банк вручил подарки 130 победителям акции Идеа Банк

Кроме того, Идея Банк спросил клиентов, как они собираются потратить свои выигрыши. Самые популярные ответы таковы:

Приглашу любимую в ресторан или на кофе, куплю ей украшение, билеты в кино, просто потрачу в ближайшем магазине на праздничный обед.

Добавлю к накоплениям на обучение, свадьбу детям.

Куплю билет в соседний город и поеду на экскурсию на выходные.

Через месяц состоится еще один этап юбилейной акции, и каждый действующий клиент может стать победителем. Для этого нужно пользоваться действующими предложениями банка – иметь кредит, депозит или карты банка, либо стать клиентом банка и оформить их.

Итак, в акции от Идея Банка "Идеальная 30" еще раз будут разыграны:

"Мегаприбыль – Идеальные 30%" 30 клиентов банка получили возможность повысить ставку по депозиту до юбилейных 30%.

"30% cashback до 30 лет IdeaBank" Только 60 клиентов банка теперь могут тратить с карточки больше. 30% процентов кэшбека усиливают удовольствие от расходов.

"Каждый идеальный кредит под 0%" 30 счастливчиков будут пользоваться кредитными средствами банка без оплаты процентов.

"30 литров до 30 лет IdeaBank" 10 клиентов победили в акции и получат 1 тыс. грн, в том числе на приобретение горючего на любой АЗС.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества. Идея Банк входит в европейской финансовой группы Getin Holding SA (Польша), которому принадлежат 100% акций финучреждения.

Банк предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами Идея Банка пользуются 300 тысяч клиентов. Команда профессионалов банка объединяет 1200 человек.

Идея Банк – победитель ряда рейтингов в номинациях розничного кредитования и надежности.

ТОП-3 в номинации "Кредит наличными" в премии FinAwards 2019

ТОП-20 самых надежных банков в Рейтинге украинских банков Finclub (2018)

ТОП-1 в номинации "Кредит наличными" в Рейтинге украинских банков Finclub (2018)

ТОП-15 в Рейтинге самых стойких банков финансового портала Минфин (2018)

ТОП-6 Рейтинга самых надежных банков национального журнала "Новое время" (2018)

Входит в список 13 самых надежных украинских банков по версии агентства YouControl

Идеа Банк вручил подарки 130 клиентам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручил подарки 130 клиентам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручил подарки 130 клиентам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручил подарки 130 клиентам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручил подарки 130 клиентам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручил подарки 130 клиентам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручил подарки 130 клиентам Фото Идеа Банк

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