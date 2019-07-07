Владимир Цемах - соучастник убийства четырех украинских воинов 30-й механизированной бригады
Захваченный агентами СБУ и вывезенный на суд в Киев подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению "Боинга", но и за убийство украинских воинов.
В видеоинтервью, данном в 2015-м году, Цемах - позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014-го года.
В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23.
Цемах два года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, и о том, что враг подготовился к бою информации у них не было - для них всех это был первый огневой контакт. После короткой перестрелки наши отступили.
На месте боя осталось четверо наших бойцов - еще живые. Сержант Владимир Степанюк в 10.30 позвонил своему другу, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь.
Но в 13.46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР".
Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были обезображены.
6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха, который сейчас находится в в руках СБУ, погибли:
Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области.
Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья - осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.
Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области.
Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области.
Мы не забудем вашу память. И мы не имеем права прощать и амнистировать ваших убийц.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.