Патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам "Россия 24" и выступил против Томоса и Православной церкви Украины

Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам из телеканала "Россия 24", которые десятки лет выступали против украинской православной церкви и против самого Филарета, и в этом интервью Филарет оскорбил предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которого сам же и выдвинул на этот пост, и выступил против Томоса, за который он сам же ранее боролся и получил звание Герой Украины.

Патриарх Филарет Акценты

"Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я – буду Патриархом", – заявил Филарет.

"Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби НАШ Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне – щоби далі руйнувати Україну. Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу", – считает отец Евстратий Зоря.

Человека вознесли наверх, общество дало ему уважение и почет, потому что все думали, что он свою жизнь боролся за принципы.

А он кинул в свой народ кусок дерьма, чтобы показать, что боролся за кресло во власти.

Лечится ли такое?

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