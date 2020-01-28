1. Стивен Спилберг не взял денег за работу над этим фильмом. Он отказался, сказав, что это будут "кровавые деньги". Деньги, которые пожертвовал на создание Shoa Foundation — фонда, который занимается поиском выживших в Холокосте и записью документальных видео- и аудиоматериалов с их воспоминаниями.

2. Сцена с ликвидацией в Краковском гетто в оригинале занимала всего лишь 1 страницу. Стивен Спилберг превратил ее в 20 страниц и 20 минут экранного действия "на основании живых свидетельских показаний". Например, сцена, в которой молодой человек спасается от немецких солдат, говоря им, что он должен убрать багаж с улицы, была взята непосредственно из истории выжившего очевидца.

3. Стивен Спилберг предложил вести работу режиссеру Роману Полански. Полански отказался, потому что для него это было слишком личным, тогда он попросту был еще морально не готов. Немногие знают, что Полански находился в Краковском гетто до достижения восьмилетнего возраста, но ему удалось убежать из гетто в день ликвидации. Его укрывали у себя польские семьи до окончания войны. Мать Полански погибла в концентрационном лагере Освенцим. Сам Полански позже снимет свой собственный фильм о Холокосте — "Пианист" (2002).

4. При первой встрече на съемках Мила Пфефферберг, одна из выживших к тому времени "евреек Шиндлера", была шокирована тем, насколько Рэйф Файнс (в роли Амона Гёта) похож на своего реального персонажа. У нее тряслись руки, и она даже начала заикаться.

5. Стивен Спилберг мог получить разрешение на съемки прямо внутри Освенцима (Аушвица), но решил этого не делать из уважения к жертвам. Все сцены снимались в специально построенной копии лагеря, которая находилась рядом с Освенцимом.

6. За несколько месяцев до получения главной роли в фильме Лиам Нисон пробовался на роль Шиндлера. Ему показалось, что роль ему не получить, и он принял предложение сыграть в римейке бродвейской постановки Юджина О’Нила "Анна Кристи". После одного из представлений этого спектакля к Нисону в артистическую пришел Стивен Спилберг, его жена Кейт Кэпшоу и ее мать. После того, как Спилберг представил свою жену и тещу, Нисон обнял пожилую женщину, и то, как он это сделал, очень запомнилось Кэпшоу. Позже она сказала своему мужу: "Он сделал это так, как это бы сделал Оскар Шиндлер". Через неделю Нисон получил предложение от Спилберга.

7. Оригинальный список "евреев Шиндлера" был найден в чемодане вместе с его документами на мансарде Шиндлера в квартире в Хильдесхайм в 1999 году. Оскар Шиндлер оставался там в течение последних лет своей жизни, вплоть до его смерти в 1974-м.

8. Решимость Стивена Спилберга сделать фильм стала окончательной, когда руководители студии спросили его, почему бы ему, если он так переживает, просто не сделать какое-то пожертвование вместо того, чтобы тратить время и деньги на депрессивный фильм.

9. Рэйф Файнс набрал 13 килограммов, употребляя пиво Гиннесс для своей роли Амона Гёта. Стивен Спилберг взял его на роль.

10. Когда Стивен Спилберг впервые показал композитору Джону Уильямсу финальную версию фильма, Уильямс был так потрясён, что ему было необходимо выйти прогуляться, чтобы взять себя в руки. По возвращении Уильямс сказал Спилбергу, что фильм заслуживает лучшего композитора, чем он. Спилберг ответил: "Я знаю, но все они уже мертвы".

11. Стивен Спилберг смотрел эпизоды сериала Seinfeld каждую ночь после работы, чтобы как-то улучшить свое настроение.

12. Когда Стивен Спилберг вернулся в университет "Кал Стейт Лонг-Бич", чтобы получить степень бакалавра, спустя 34 года после того, как он покинул университет, его научный руководитель принял этот фильм в качестве студенческой работы, необходимой для зачисления. К тому моменту "Список Шиндлера" уже завоевал для Спилберга "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую режиссуру и лучший фильм.

13. В реальной истории не только Ицхак Штерн помогал Оскару Шиндлеру составить список. Ещё одним человеком, составлявшим список, был Марсель Голдберг. Многие выжившие говорили о нем с презрением, поскольку он брал взятки, исключая или добавляя людей в список.

14. Спилберг был обязан сделать "Парк Юрского периода" (1993 год) до "Списка Шиндлера". Это было даже указано в его контракте. Сделано это было студией специально. Руководители студии опасались, что если бы режиссер снял "Список Шиндлера" первым, он был бы слишком выжат, чтобы делать потом еще и "Парк Юрского периода".

15. Стивен Спилберг отказывается давать какие-либо автографы, связанные с этим фильмом.

16. Чтобы собрать костюмы для 20 000 статистов, художник по костюмам поместил рекламу. Поскольку в Польше в то время был экономический кризис, большинство вещей было приобретено именно тут, поскольку многие люди готовы были продать одежду, которая у них оставалась из 1930-х и 40-х годов.

17. Говорят, что во время съемок атмосфера была такой мрачной и унылой, что Стивен Спилберг даже попросил своего друга Робина Уильямса снять какие-то комедийные зарисовки специально для того, чтобы хоть немного повеселить актёров и съёмочную группу.

18. Как продюсер Стивен Спилберг изначально хотел, чтобы съемками руководил кто-то другой, боясь, что он не сможет сделать историю правдивой. Ему отказал Мартин Скорсезе, потому что считал, что этот фильм должен снимать режиссер еврейского происхождения. Роман Полански был не готов, поскольку сам пережил эти события. Билли Уайлдер тоже не подошел, поскольку, если бы он и взялся, то этот фильм стал бы его последним. По-видимому, сам Уайлдер и убедил Спилберга сделать его самому.

19. Довольно иронично, но после съемок этого фильма Лиам Нисон (Шиндлер) и Рэйф Файнс (Амон Гёт) стали очень хорошими друзьями.

20. Существует еврейская традиция, что когда кто-то посещает могилу, то оставляет небольшой камень в знак уважения. Это объясняет эпилог, где актеры и "евреи Шиндлера" покрывают могилу Оскара Шиндлера камнями.

21. Человек, который кладет цветок на камни на могильной плите в финальных кадрах, — Лиам Нисон, а не Стивен Спилберг, как думают некоторые.

22. Когда фильм был показан на Филиппинах, цензоры решили вырезать некоторые сцены наготы и насилия. Когда Стивен Спилберг узнал об этом, он потребовал, чтобы фильм не показывали вовсе или оставили таким, как есть. Президент Филиппин Фидель Рамос вмешался и отменил цензуру. Фильм был показан без каких-либо изменений.

23. Около 40% фильма было снято с использованием ручной камеры.

24. В эпилоге все актеры сопровождают реальных "евреев Шиндлера", которых они играют в фильме.

25. На роль Шиндлера себя предлагали Кевин Костнер и Мел Гибсон, но Стивен Спилберг решил взять менее известного актера в качестве главной звезды.

Из интернета. Автор не известен

PS Посмотрите этот фильм. Посмотрите не только для того, чтобы оценить ужас большой трагедии маленького народа, а и для того, чтоб увидеть историю людей, которые рисковали своей жизнью, чтоб спасти чужие.

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