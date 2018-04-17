+24 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Во вторник, 17 апреля, в Украине будет тепло и почти по всей территории сухо.

Лишь на западе страны ожидается атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в большинстве областей Украины - без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях местами пройдет небольшой дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях 7-12°; днем 19-24°, на побережье морей и на высокогорье Карпат 15-20°.

Как сообщал "Обозреватель", 18 апреля начнется похолодание: сначала до +14 +17 градусов, на юге еще побудет тепло +17 +22 градуса. А 19-го апреля станет уже холодно, в Украине +10 +15 градусов.