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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Меня интересует не то, что умирает, а то, что рождается

1.6тЧитать материал на украинском

Я могу объяснить, почему меня не интересует мнение людей, которые не верят в будущее Украины - не Украины "какая разница", а Украины с украинской языковой, культурной и исторической самоидентификацией.

Я могу объяснить, почему меня не интересует мнение людей, которые сомневаются в будущем Украинской поместной церкви.

Я могу объяснить, почему меня не интересует мнение людей, которые не понимают будущего украинского общества – толерантного, аплодирующего парадам равенства и акцептирующего партнерства людей одного пола.

Вот именно поэтому. Потому что я говорю о будущем, а эти люди – о прошлом.

А прошлому не дано победить будущего, как ему не стараться.

Прошлое умирает. Физиологически умирает вместе с носителями его ценностей.

А меня не интересует то, что умирает.

Меня интересует то, что рождается.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Темы
ЛГБТ-парадПравославная церковь УкраиныЗакон о языках
Место
Украина
Теги
закон про мовуукраїнська моваЛГБТПЦУ
Источник
Источник:Фейсбук Виталия Портникова
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