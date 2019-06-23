Я могу объяснить, почему меня не интересует мнение людей, которые не верят в будущее Украины - не Украины "какая разница", а Украины с украинской языковой, культурной и исторической самоидентификацией.
Я могу объяснить, почему меня не интересует мнение людей, которые сомневаются в будущем Украинской поместной церкви.
Я могу объяснить, почему меня не интересует мнение людей, которые не понимают будущего украинского общества – толерантного, аплодирующего парадам равенства и акцептирующего партнерства людей одного пола.
Вот именно поэтому. Потому что я говорю о будущем, а эти люди – о прошлом.
А прошлому не дано победить будущего, как ему не стараться.
Прошлое умирает. Физиологически умирает вместе с носителями его ценностей.
А меня не интересует то, что умирает.
Меня интересует то, что рождается.
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