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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Євреї з рідною українською мовою: а ви кажете "какая разница"

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У автобіографічних новелах німецького письменника Соми Морґенштерна натрапив на цікавий епізод, пов'язаний з останнім переписом населення у Австро-Угорщині.

У Королівстві Галичини і Лодомерії результати цього перепису демонстрували очевидне чисельне превалювання поляків над українцями. Але не тому, що поляків було настільки більше. А тому, що при вказуванні національності було потрібно визначити своє походження "згідно з рідною мовою".

Євреї з рідною українською мовою: а ви кажете "какая разница"

Існування мови ідиш в державі заперечувалося. Інша мова, якою володіли галицькі євреї, була польською. Таким чином, майже мільйон жителів провінції єврейського походження були визначені не євреями, а поляками.

Багатьом молодим євреям – а серед них й самому Морґенштерну - ця дискримінація не подобалася. І вони вказували в якості своєї рідної мови українську. Але тоді їх викликали для перевірки знання цієї мови - і, оскільки в більшості випадків ця перевірка приносила невтішний результат, "повертали" в поляки. Сома Морґенштерн, годувальницею якого була українська дівчина, перевірку пройшов і в українцях залишився.

А ви кажете "какая разница".

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Віталія Портнікова
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Придумав.
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Grich Lara
Grich Lara
Так проблема не в тому,єврей чи українець керує державою,проблема, коли дурень
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Manfred Anry
Manfred Anry
Grich Lara, Проблема в тому, що єврей при владі захищає не ту територію і населення де проживає, а свою державу Ізраїль, яка не має ніяких спільних інтересів з країною проживання цього єврея.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Виталий,это все понятно,но... У меня вопрос,чисто украинский:-а хто в Україні українець,а хто,черти його знают? Дивись: Президент ЗЕ-еврей-він сам сказав що він є:"...простий хлопець,з еврейськими коріннями,та російськомовний!". Прем"ер міністр Гройсман-еврей,старий Президент Порошенко-еврей,Голова Ради,Парубий-еврей... Хто прави Україною? Евреї,чи українці? Зможеш тут відповісти? Чи лячно шось? Чекаю на відповідь.Надіюсь що ти відгуки читачів читаєш...
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Manfred Anry
Manfred Anry
Луговской Николай, Верхівка вся Українська БОГОВИБРАНА і ОБРІЗАНА
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Manfred Anry
Manfred Anry
Куздра Глокая, Він набагато хитріший, бо є криптоєвреєм. Приклади Микита Сергійович Перламутер (Хрущов), Йосип Віссаріонович Єврейський син( Джугашвілі) Леонід Ілліч Ганапольський(Брежнєв), Михайло Сергійович Гарбер(Горбачов). Володимир Ілліч Бланк-Гольдман(Ульянов-Ленін) Віктор Федорович Янкельман(Янукович), Микола Янович Пахло(Азаров) Л,М, Блюм-Сікель, Л.Д. Кучман-Гольдштейн.
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