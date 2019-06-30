У автобіографічних новелах німецького письменника Соми Морґенштерна натрапив на цікавий епізод, пов'язаний з останнім переписом населення у Австро-Угорщині.

У Королівстві Галичини і Лодомерії результати цього перепису демонстрували очевидне чисельне превалювання поляків над українцями. Але не тому, що поляків було настільки більше. А тому, що при вказуванні національності було потрібно визначити своє походження "згідно з рідною мовою".

Існування мови ідиш в державі заперечувалося. Інша мова, якою володіли галицькі євреї, була польською. Таким чином, майже мільйон жителів провінції єврейського походження були визначені не євреями, а поляками.

Багатьом молодим євреям – а серед них й самому Морґенштерну - ця дискримінація не подобалася. І вони вказували в якості своєї рідної мови українську. Але тоді їх викликали для перевірки знання цієї мови - і, оскільки в більшості випадків ця перевірка приносила невтішний результат, "повертали" в поляки. Сома Морґенштерн, годувальницею якого була українська дівчина, перевірку пройшов і в українцях залишився.

А ви кажете "какая разница".

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