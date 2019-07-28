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23-летний "слуга народа" загремел в скандал из-за украинского языка: в чем дело

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Будущего народного депутата от президентской партии "Слуга народа" Святослава Юраша исключили из объединения кинематографистов Вавуlon'13 из-за его позиции по украинскому языку.

Об этом сообщается на странице движения в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В последнее время будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Святослав Юраш публично допускает одиозную риторику относительно языкового закона Украины и реформ Минздрава Украины, которая категорически не совпадает со взглядами и целями Вавуlon'13. Поскольку движение имеет горизонтальную структуру, в нем нет органа, который принимал бы решения о членстве, как нет и формального членства, большинством голосов участников объединения Святослав Юраш был исключен из комьюнити", – сказано в сообщении.

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Святослав Юраш

Святослав Юраш

UAportal

"Распространенная информация о том что Святослав Юраш является основателем движения кинодокументалистов Вавуlon'13, не соответствует действительности", – подчеркнули в сообществе. Так, движение было основано 30 ноября 2013 года, а кандидат в депутаты от "Слуги народа" присоединился к нему только 24 июня 2014 года.

Святослав Юраш

Святослав Юраш

nash.live

В дополнение к посту участники Вавуlonь13 опубликовали также скандальный отрывок программы Vox populi, в котором Юраш высказался о законе об украинском языке, назвав его "кнутом", который может навредить украинизации. Именно это видео вызвало негодование у его коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юраш, которому 23 года, станет самым молодым парламентарием в новой Верховной Раде. Место самого старшего достанется представителю “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юлию Иоффе – ему 78 лет.

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Тема
Языковой скандал
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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