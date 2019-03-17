Субботний вечер. Самое время поговорить о досуге. А поскольку единственный досуг у меня сейчас - телеелевизер, то поговорим о телеелевидении.

Единственные каналы, которые мы смотрим в семье - это детские и образовательные. Дискавери, Нэшнл Джеографик, Энимал, Виасат. Вот это всё.

На "Дискавери саенс" появилась новая передача. "Мастер оф армс". "Лучший оружейник" в русском переводе. Три кузнеца получают задание - за четыре часа сделать простое оружие, скажем, "утреннюю звезду", потом два оставшихся получают основное задание - за сорок часов сделать более сложное оружие. Скажем, арбалет, или меч, или ручную мортиру.

Оценивают их судьи. Кузнец, историк оружия, спецназовец.

Офигенная задумка, офигенная идея, офигенные люди делают офигенные вещи.

Но, блин, каждый раз каждый просмотр этого соревнования превращается в невероятное плевание в экран и матерщину в стиле этого, как его, который в дебилшоу на раша тв сидит в трусах и матерится в телевизор.

Например, задание - сделать "утреннюю звезду".

Что ты предвкушаешь? Ты предвкушаешь, как мастера придумают крепление шипов на шар. Ну, вот лично мне приходит в голову первой именно эта мысль - как в тринадцатом веке кузнецы крепили шипы? Сразу начинаешь прокручивать варианты - ложковое сверло? Нет. На резьбе? Ну, фиг знает. Накаляли шар, погружали в него основания шипов, и, когда он остывал, то обжимал их? В общем, ждешь, как кузнецы решат эту задачу.

Ну, как бы смысл изготовления средневекового оружия - ровно в том, чтобы изготовить его средневековыми методами. Это ж самое интересное. Самое захватывающее. Логично?

Фиг там. В распоряжении кузнецов - сварочные аппараты. Все трое берут и тупо приваривают шипы электросваркой.

Затем проверка. Что ты предвкушаешь? Ты предвкушаешь, ну скажем, свиную тушу, одетую в доспехи, и затем разбор - Джон, твой кистень сломал два свиных ребра, Эд, твой - ни одного, а твой, Кларк, пробил кирасу, проткнул сердце и заброневым воздействием разорвал селезенку. Вот доктор, вот он сейчас покажет повреждения, все расскажет, покажет и докажет. Ты победил, вот тебе конфетка.

Фиг там. Спецназовец берет утреннюю звезду и один раз бьет ей по арбузу и два раза по пустой кирасе. И говорит - Джон, ты молодец, твое оружие отлично справилось с заданием и разбило арбуз, а ты, Пипин, не молодец, потому что на твоем оружии звенья в цепи слишком большие.

С*ка, это утренняя звезда, бл*дь!! От неё черепа под шлемами хрустят, как орехи! Челюсть в затылок входит! Какой, н*хер, арбуз? Какие, н*хер, звенья цепи - у вас на средневековом оружии шипы электросваркой от сети ЛЭП приварены!! Дискавери - вы же саенс, бл*ть! Наука, *пта!!! Что вы несёте??

Или вот делают меч Жанны Дарк.

Что самое интересное? Металл. Какой металл кузнец сможет сделать. Каково его мастерство в изготовлении стали. Как он придумает крепление гарды. Как сбалансирует оружие.

Фиг там. Вот вам прутья инструментальной стали, куйте из неё.

Проверка. Спецназовец берет мечи и проверяет их на - ни за что не догадаетесь - нейлоновых шнурах.

С*ка, это длинный средневековый меч! Он капот автомобиля пробивает не замечая! Он человека от плеча до поясницы рубит! Какие, бл*ть, шнурки??? Что ты несешь?

Джон, твой меч слишком тяжелый, мне трудно было его остановить после того, как я разрубил шнурок.

С*ка, он для этого и предназначен, бл*дь!!! Чтобы его трудно было остановить!!! Это полтора метра железа!! Что ты несешь??

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Ну, то что гарда у всех мечей тоже была тупо приварена - уже как бы и само собой разумеющееся.

Средневековый арбалет. Проверка - разбить с двадцати метров зеркало.

Придурок, арбалетный болт должен тяжелую кирасу пробивать, какое зеркало... И, да, у тебя плечи арбалета - вообще из современной рессорной стали сделаны.

Сейчас вот делали ручную мортирку. Дали чувакам заготовки ствола. Они сделали отличное оружие. Но сам ствол при этом не вытачивали - он уже был выточен.

Проверка - из одной мортирки граната не попала в мишень. Эд, ты проиграл и покидаешь соревнование.

С*ка, бл*ть, вы дали мастерам уже выточенные стволы!!! Они делали ложе, кремниевый замок, внешнюю отделку! Это вы, придурки, выточили такой ствол, при чем тут Эд? Эд сделал все офигенно! У него даже гравировка на стволе есть! Это вообще не высокоточное оружие, блин, оно вообще стреляет как бог на душу положит, у него длинна ствола с мой х*р в жаркую погоду- четыре сантиметра, бл*дь!!

И вот так у них всё.

Долбоебы по всему свету в состоянии запороть самые лучшие идеи и сделать их совершенно не потребляемыми.

Бесит, бесит, бесит.

Бееесссиииттт!!!!!!

АААААААААААА!!!!!!!

Какая мораль?

Мораль простая.

Отращивайте х*р.

И мортирка Эда попадет по мишени.

В рамках проекта "Чтоб стреляло и попадало"

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