Девчонки, мне кажется, я вас теперь понимаю. Скажите, у вас вот это чувство, да? Когда сначала хренова туча разговоров про на митинг призвали Дудь и Оксимирон и ещё сто випов, общая численность их подписчиков 34 миллиона, четыреста тысяч лайков за два часа, вау-вау! по данным белого счетчика ̶у̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶п̶я̶т̶ь̶д̶е̶с̶я̶т̶ ̶с̶а̶н̶т̶и̶м̶е̶т̶р̶о̶в̶, нас пятьдесят тысяч, а потом вот эти вот пять минут жалких слюнявых елозаний по сцене и - БЛ*ДЬ, И ЭТО ВСЁ????

Вы в этих ситуациях испытываете то, что я сейчас, да?

Хоспадя, а разговоров-то было (с).

Да, это был самый многочисленный митинг оппозиции.

И, бл*дь, самый жалкий.

Полная беспомощность.

Абсолютно детская неспособность держать головку.

Пятьдесят, бл*дь, тысяч человек. Четыре, бл*дь, полнокровных дивизии…

Дудь прямо со сцены побежал проводить какой-то там фестиваль.

Революция революцией, а корпоратив по распорядку.

Но самое потрясающее даже не это. Самое потрясающее то, что на митинг типа оппозиционеров типа против власти (ну, как они мне тут в комментах доказывают) с украинскими флагами осмелились придти только пригожинские тролли.

У русских оппозиционеров ни у кого духу не хватило.

Более того - тут то эти русские оппозиционеры начали у них эти флаги вырывать!

Мол - провокация.

Украинский флаг на антипутинском митинге - провокация.

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Ну, и правда. Они ж там за плитку-бордюры, а ты тут на антипутинском митинге с флагом оккупированой ими страны, с*ка. Провокатор долбаный.

А вдруг царь батюшка увидит и что-то не то подумает.

Вырывать, Карл! Флаги Украины! На антипутинском митинге!

О, Карл, Карл…

Не дай бог что-нибудь сине-жёлтое увидеть. Не дай бог.

Трусы ещё у себя проверьте. Вдруг они синие с желтой надписью?

Съешьте немедленно. Пока никто не увидел.

Пятьдесят тысяч человек. Четыре дивизии.

Поблеяли в загоне, сорвали флаги Украины и разошлись.

Это п*здец.

Это просто полый п*здец.

Помните, друзья мои, я вам говорил, что съеб*тесь до мышей?

Признаю. Я был не прав. Это я оптимист ещё был.

До тараканов, с*ка. До микробов.

Бл*дь, это самая жалкая оппозиция, которую я только видел в своей жизни.

Может, им рассказать, что на Майдане не то что дождь - вообще февраль был?

А, хотя, нет. Пофиг уже.

На этом ставим точку.

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