По-моему, разделение людей на страны по национальному признаку - самая дурацкая затея. Ну, что это такое - канадцы к канадцам, украинцы к украинцам, шведы к шведам. Ни черта ж не понятно. Встречаешь человека, и совершенно не ясно, кто он. Я британец! Ну и что? О чем это говорит? Долб**б ты или умный? Свободолюбивый или вата? За брекзит или против? Демократ или коммунист?

Я б делил по убеждениям.

Например - левый? Отлично. Добро пожаловать в страну Коммунякию. Вот тебе внутренний паспорт, запрет на выезд и пулеметная вышка над колючей проволокой. Ни в чем себе не отказывай. Ну, ладно, ладно. Пошутил. Вышку с колючей проволокой вы сами построите. Попозже. А пока - медицина бесплатная, проезд бесплатный, образование бесплатное, детский садик бесплатный, все равны, трогать никого нельзя, хейтспич запрещен, ненавидеть нельзя, еб*ться нельзя, мигрантам работать нельзя, депортировать никого нельзя, феминизм, равноправие, но харрасмент, никакого кино и театра, потому что белые черных играть не могут, а черные недостаточно черные, чтобы играть черных. Налоги восемьдесят восемь процентов. Будьте счастливы.

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Откуда возьмете деньги на все это бесплатное? А х*й вас знает. Вы ж не задаетесь этим вопросом. Вот, у вас же налоги восемьдесят процентов. Что вам еще надо? Некому их платить, потому что все сидят на пожизненном вэлфере и никто не работает? Ещё бы. Все бизнесмены в стране Консерватории. Там налогов минимум, законы волчьего бизнеса и масса возможностей для развития. Они ж не идиоты. Да, кстати - автобуса не будет, потому что запчасти не завезли, в поликлинике очередь на полгода вперед, в детском саду отравление кашей, а образование настолько дерьмовое, что по английски ты так и не заговоришь. Нет, самому в больницу доехать нельзя тоже нельзя. Что значит почему? Бензина ж нет. Это ж социализм. А главный признак социализма - отсутсвие бензина. И, да, забыл сказать - жопу тоже газеткой подтирать будешь. И жрать нечего. Венесуэллу в новостях видел? Ну, вот примерно. Но зато пломбир... Закачаешься!

Новости Больше не стратегический партнер

Консерваторы, как и сказано, в стране Консерватории. Налоги минимум, вмешательство государства минимум, только на необходимом уровне, толерантность нулевая - у тебя есть ствол, сам защищай свою неприкосновенность, какую тебе еще толерантность, и если ты не мудак, то вот тебе суд присяжных, который всё поймет, а если мудак, то - смертная казнь, ибо нех*й, мудакам здесь делать нечего, возможности развиваться, богатеть, проводить эксперименты над эмбриональными стволовыми клетками, потому что у двухдневного зародыша нет и не может быть никаких прав, а фигову тучу болезней излечить можно на раз два, запреты на клонирование засуньте себе в задницу - мы клонируем что хотим, и как хотим - наука развивается только в путь, а если кто скажет, что профессор физики равен тупому гопнику с подворотни, то получит сразу прикладом в лоб. Про равные права животных мы вообще молчим. Мы за это в психиатрию на принудиловку отправляем. В общем, живи как хочешь, и не лезь к другим.

Но если оступился - извиняй. Помощи от государства не будет. Обанкротился - закончишь свои дни в коробке на улице. Нет денег на операцию? Кладбище за углом. Не вышел два дня на работу из-за гриппа? На твоем месте уже пятеро новых сотрудников. В возрасте за полтос остался без работы? Старикам здесь не место. Выживает сильнейший. Се ля ви.

Новости Мы сами выкопали яму себе и стране

Или, скажем, Божественная страна. Моя самая любимая. Ну, как, любимая. Из кабины самолета посмотреть. Веруешь и ко всем лезешь со своими проповедями и проклятиями, что гореть будете в геене огненной, грешники? Тебе сюда. Все в платках, за миниюбку побивание камнями, никакой косметики, все болезни лечить только ослиной мочей и подорожником, никаких школ - знание это гордыня, никаких больниц, никаких детских садов (мать должна сидеть с детьми!), никакого секса в пост, никаких убылок, мясо только по большим праздникам, детей по пятнадцать человек и еще тридцать умерло, домострой, береста, лучина, лапти. И - церкви, церкви, церкви... Молиться с утра до вечера. И жену пороть. Красота! Ну и что, что у ребенка острый гнойный аппендицит. Какая больница, ты чего, мать. Против воли Господа хочешь пойти? Никаких врачей. Боженька решил прибрать твоего сына - а ты ему перечить хочешь? На костер, еретичка! Да и нет никаких врачей. Мы их всех еще черт-те когда сожгли. С проклятыми колдунами учеными. И содомитами. И безбожниками. Герман Стелигов и пожог. Хороший человек был. Жаль, от оспы помер...

Антипрививочники. Ну, тут всё просто. За забор, охапку подорожника туда в виде медикаментов - и в противогазе и костюме ОЗК по периметру всё проливать дустом пять раз в сутки. Ну, чтоб переизбыток здоровья оттуда в наш бренный мир не перетекал. Что, нос отвалился, оспа всю рожу съела, от кори пятна фиолетовые на члене, а коклюш разодрал все легкие? Извини, братан. Прививки нельзя. От них аутизм случиться может. Вот у тебя за забором соседняя страна Гомеопатия - иди, может, там помогут.

Ультра-наци? Айн-цвох, айн-цвох, солнце встает во славу Рейха, все ровными шеренгами на зарядку на стадион, триумф воли, утренний марш, фюрер, боже, боже, как я счастлив, что я ариец! Где мой штангенциркуль. Я еще не мерил череп с утра. Счастливая семья, белокурые дети, ни тебе этих (цензоред), ни (цензоред), ни (цензоред). Забор по границе и вышки с пулеметами мы сами поставим. Как свободно дышится в чистой стране! А вот у соседа моего нос-то не арийский... Не арийский... Интересно, куда он пропал... Уже несколько дней не видно... А, что такое, в чем дело, куда вы меня тащите? Какая горбинка, это я просто в детстве с велосипеда упал и нос вывернул!!

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Считаешь, что все женщины должны носить хиджаб, неверным женам рубить головы на перекрестке, а Израиль стереть с лица земли? Ну, тут и придумывать ничего не надо. ИГИЛ к твоим услугам. Завтра тренировочный подрыв на макете блок поста. Нет, подрыв тренировочный. Нет, пояс шахида настоящий.

Ватник и Крымнаш? Добро пожаловать в Воронеж. Вот тебе талон на сбор валежника.

Хочешь бесплатный газ и считаешь, что кругом тарифный геноцид? Вот тебе "ДНР".

Ну и так далее.

Ну, ведь классно же было бы?

Вы откуда? Из Страны Идиотов. А, приятно познакомиться, извините, мне пора.

И времени сразу вагон сэкономлено.

Я бы, к слову, жил в Либертариании. Центристская страна такая. Ни к кому не лезем, но и себе мешать жить не дадим. Зла не делаем, но и добро с кулаками. Можешь быть настолько свободным, насколько хочешь, но помни, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. В общем, живи мозгами и не твори херни.

В провинции Канабиссиния.

У Океана Пива.

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