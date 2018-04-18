Продолжаем тыкать роспропагандонов в дерьмо. Итак, вата орет, мол Хунта обстреляла Луганск с синхрофазотрона"звезды смерти- слономета" и т. п. ересь.

Вообще за все годы самой так называемой братской любви, ну то есть войны, до многих дошло - читай то, шо пишут ватные сми и делай выводы о том,что кремлевские опять нагло брешут.

Цитирую: киевские силовики нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. ВСУ целенаправленно произвели обстрел,чтобы сорвать проведение парада. Ну а ху*и еще делать всУ, когда нечем заняться?

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А теперь самое интересное, снова цитирую: при артобстреле был уничтожен танк второй мировой войны,который должен был принять участие в параде . Запомнили? Плохие укры поломали танк старенький, фошизды такие.

Только потомки свиней и собак опять пиз*ят в тупую, ведь еще 12 апреля они сами выложили фото танков, которые будут на так называемом параде вот вам фото.

Опять цитирую абизян: даная техника была выведена из постоянного пункта дислокации для участия в параде победы. Вопрос: где, бля*ь и на каком участке фронта стоят у гордых лынырийцев боевые рабочие танки времен второй мировой войны? Не слышу.

Вообще, повторюсь - все обстрелы так называемые устраиваются с подачи москвы для отвлечения внимания цивильных граждан от проблем в социальной сфер. Сами понимаете, когда над головой летают снаряды, цена на еду имеет второстепенное значение. Также обстрелы используются для поднятия градуса ненависти к всУ, ведь на 9 мая русские должны показать быдлу из воронежей красивые сюжетики, мол как ненавидят Хунту лынырийцы.

Короче, ничего нового, все чисто по русски - взрывай домА, бомби Чечню и так далее. Пользуясь случаем, хочу предложить пропагандонам несколько вариантов того, что случилось. Ну, чтоб быдло из воркуты схавало и слюнями умылось

Версія 1. Американська

Бойовий літак НАТО пролітав над окупованим рф Луганськом і по наказу Трампа вперіщив по місту, бо після ракетних ударів по Сирії, Трамп вже нічого не боїться.

Версія 2. Дрг Хунти

Негр американсько-тернопільського походження та гондурасський націоналіст взяли міномети та гранатомети і почимчикували бамбіть варонєж. Ну, тобто Луганськ. Міномети дуже зручно було тримати у задніх кишенях військової форми, тому виконавши завдання, зімбабвійський ЦРУ-шник та гей -найманець, який народився в Житомирі, але став на хибний шлях у віці 13 років, спокійно вийшли з окупованого Луганська, залишивши візитку Яроша на місці злочину.

Версія 3. Жорстока

Смеркалось. Хлопці з Правого Сектору катували рабиню, але це їм набридло, бо хочеться різноманіття. Пінобетон - це звісно весело, а пиз*ити кацапа по голові, бо не може сказати слово "паляниця", то взагалі шикарна тортура, проте все це приїдається, хочеться чогось нового та вишуканого.

Послухавши німецькі коломийки та почитавши трохи Майн Кампф під крики розіп'ятих немовлят, шепетівські головорізи вирішили, що пора бамбіть варкуту. Ну тобто Луганськ. Отримавши дозвіл у командування на ватоцид, хлопці зарядили ондатростріл, синхрофазострон та відправили птеродактиля, якого випестили чабани на полонині біля Ужгорода, стріляти лазером з нано-дзьобу по нещасних линирійцях.

В ході обстрілу збоку черкасських нациздів були знищені: танки часів другої світової війни, пушки часів другої світової війни, ковбаса часів другої світової війни, статуї членіна та сталіна часів другої світової війни та 16 пілоток часів другої світової війни. Цей жахливий обстріл незалежний та гордий народ линирійців запам'ятає на все життя.

Мораль: понабирали по объявлению, б*я. Ставлю двойку кремлевским пропагандистам.

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