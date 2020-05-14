Сильнейшая за 20 лет засуха в Украине привела к катастрофе с урожаем. Земля превратилась в пыль, а фермеры идут на самоубийства

Сложная ситуация сложилась в этом году с урожаем в Украине. И дело отнюдь не в пандемии коронавируса, охватившей страну и весь мир. Аномально бесснежная зима и засушливая весна грозят украинцам повышением цен на хлеб, а аграриям – серьезными потерями.

Для некоторых фермеров такая ситуация обернулась настоящей трагедией, подтолкнувшей к суициду. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Потерял урожай и не смог расплатиться

В Одесской области в селе Шевченково местный фермер Владимир Сердюченко 11 мая покончил с собой. Говорят, он оставил записку, в которой пояснил причину своего поступка. В селе до сих пор не могут прийти в себя.

"Владимир покончил с собой позавчера, а сегодня рано утром в поле нашли еще одного фермера. Рядом с ним лежал его мопед. То ли поехал в поле посмотреть, что осталось от его озимых и его сбили, то ли тоже, как Володя, покончил с собой", – рассказывает OBOZREVATEL местная жительница.

Фермер из Одесской области не смог расплатиться по счетам из-за засухи

Владимир Сердюченко родом из Шевченково, тут у него остался сын, дочь и внуки. Он владел 150 га земли и считался крупным фермером. Однако из-за аномальной зимы и засушливой весны урожая он лишился. И чтобы хоть как-то расплатиться с односельчанами, ему нужно было все пересеять. А для этого требовался кредит примерно в миллион, которого фермер, по слухам, так и не смог взять.

"У нас не земля теперь, а просто пыль. Если раньше землю вспашут и не успеют разбить комки, то они так комьями и застывают. А теперь и этого нет, пыль и все. Где дождик побрызгал там полосой озимые зеленеют, а рядом полоса желтая, все пропало", – рассказывает местная жительница Валентина.

В последний раз подобная засуха тут была в начале 2000-х. "Если нам за гектар земли дают тонну зерна, то тогда давали полтонны, а на следующий год фермер доплачивал. В этом году я сомневаюсь, что вообще что-то дадут. Но ведь хозяйство надо содержать: у кого-то куры, у кого-то свиньи. Придется докупать или пускать под нож", – говорит Валентина.

Земля превратилась в пыль

В селе воды тоже нет. Дают ее тут раз в неделю. Селяне наполняют цистерны, и пользуются этой водой все семь дней. Поливать огороды ею дорого.

"От Дуная до нас километров 15-18, трубы уже ржавые, куб воды стоит 31 грн. Слишком дорогой огород будет, чтобы поливать. У соседа есть колодец, он картошку капельным методом орошает, она у него красивая. А у меня колодца нет, поэтому картошка даже не завязывается, придется ее в этом году на базаре покупать. Некоторые из соленых колодцев воду берут, потом соль на земле выступает", – вздыхает Валентина.

Она рассказывает, что нормального дождя в их местах не было уже два года: "Чуть пройдет, у меня землю намочит на 1 см, у соседа через полкилометра – на 6 см. Кому как повезет. У одних горох на 10 см вырос, у других на 3 см".

Хлеб подорожает

Черниговский фермер Василий Драч также говорит, что в этом году далеко не все хозяйства будут с урожаем. "Очень плохи дела в Одесской, Херсонской, Николаевской областях, в Кировоградской 50 на 50. У нас на Черниговщине, каким будет урожай, покажет май. Если пройдут дожди на Николая и в первых числах июня, то половину урожая еще удастся спасти. Влага в земле должна быть на метр в глубину, а у нас пока на 30 см", – говорит OBOZREVATEL Драч.

Генеральный директор ООО "Агро Анализ" Вадим Дудка также отмечает, что на юге Украины погибло до 30% зерновых, которые уже не восстановить.

Аграрии надеются на чудо

"Мы перекрыли поставку воды в Крым и в ближайшие годы возобновлять ее туда не собираемся. Почему бы государству не позаботиться о собственном сельском хозяйстве и не построить оросительную систему на юге. Ведь в Днепре воды достаточно. Это даст работу, а также возможность выращивать продукцию и платить налоги", – говорит OBOZREVATEL Дудка.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в этом году нас ждет неурожай, а как результат – повышение цен на хлеб и картофель.

"Уже сегодня есть четкое понимание того, что из-за погодных условий этот год будет неурожайным. Мы будем иметь жаркое и засушливое лето. По предварительным оценкам урожай зерновых будет на 18% ниже, чем в прошлом году, примерно 60 млн тонн. Хлеб подорожает в связи с повышением цен на зерно", – объясняет OBOZREVATEL Пендзин.

Увеличится спрос и на картофель. Далеко не все успели его посадить на своих дачах и огородах из-за отсутствия общественного транспорта, поэтому будут покупать ее на рынках.

По мнению Пендзина, цена на продукты увеличится на 10-15%. "Это предварительные оценки. Но ООН бьет тревогу: в этом году больше людей будут голодать. Ведь год неурожайный, тяжелые погодные условия, также из-за карантина многие страны не успели полностью провести посевную. Поэтому цена на продовольствие пойдет вверх", – поясняет Пендзин.

Правда, 13 мая, выступая в парламенте, премьер Денис Шмыгаль удивил своими прогнозами. На вопрос, почему до сих пор Украина вывозит зерно за границу в отличие от других стран, которые приостановили этот процесс в условиях пандемии, премьер ответил:

"У нас достаточное количество зерна. У нас есть шестимесячный запас для потребления в Украине до нового урожая. Если мы не сделаем сегодня экспорта в тех количествах, которые должны сделать при шестимесячном запасе, которого точно хватит до следующего урожая, мы получим просто зерно, которое необходимо будет выбросить на свалку, и агрокомпании, бюджет Украины потеряют валютную выручку".

Зерно из Украины продолжают вывозить

Зато будем с яблоками

Пока Украине повезло с овощами и фруктами. Несмотря на две волны заморозков, мы будем и с ягодами, и с фруктами, и с овощами.

"Заморозки, которые накрыли восточную Европу, захватили только часть западной Украины и то местами. В среднем пострадало 20% мягкой ягоды – земляника, клубника, малина, голубика. Первая волна заморозков яблоки не задела. Они тогда еще не цвели. Единственное, что пострадало, это абрикосы и персики. Но в принципе, их в достаточном количестве завозят в Украину из-за границы", – говорит OBOZREVATEL руководитель проекта "АПК Информ: Овощи и фрукты".

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