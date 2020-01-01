Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

Накануне Нового года украинцы искали в сети трансляции телеканалов, в том числе российских, а также слушали поздравления президента Украины Владимира Зеленского.

При этом в тренды запросов попало и видео с новогодним обращением главы РФ Владимира Путина. Запросы жителей Украины в Google и YouTube накануне начала 2020-го проанализировала "Страна".

Журналисты отметили, что множество сограждан также смотрели "Голубой огонек" и неизменную "Иронию судьбы".

Иллюстрация zoom.cnews.ru

Google

По данным анализа поисковых запросов в системе Google, с территории Украины 31 декабря искали обращение президента Украины Владимира Зеленского, трансляцию телеканалов ("1+1", "Интер", "ICTV", а также пропагандистского "Россия 1"), фильм "Ирония судьбы", песни (Монатик, Тина Кароль, Алла Пугачева и София Ротару).

Самый популярный поисковой запрос за 31 декабря ушедшего года – "Новый год" – вводили в поисковую строку более 200 000 интернет-пользователей. Второй – "1 1" (очевидно, это трансляция канала "1+1"). За ним идет запрос "Новий рік", "Интер", "Канал 1 1".

Начинает вторую пятерку самых популярных запрос "Привітання Зеленського з Новим роком". Его искали больше 20 тысяч украинцев.

Потом идет "София Ротару", "Happy new year", "Новорічні привітання" и "Россия 1". Вероятно, на телеканале пользователи искали российскую трансляцию "Новогоднего огонька" или обращение президента РФ Владимира Путина к народу.

В последней десятке: "С легким паром", "Пугачева", "Ирония судьбы", "ICTV", "Год Крысы", "Тина Кароль", "Первый канал смотреть онлайн" (тоже российский телеканал), "Новаком" (один из операторов интернета, вероятно, люди пополняли счет в конце месяца), "Монатик". Завершает самую популярную двадцатку запрос "2020".

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YouTube

На YouTube ситуация похожая. По состоянию на 1 января лидирует в трендах просмотров по Украине праздничное поздравление Зеленского на 13 минут. Далее идет сборник новогодних песен.

В первой пятерке еще два юмористических проекта "Квартала 95" – выпуск "Лиги смеха" и новое выступление "Вечернего квартала".

На 9-й строчке поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко. На одну позицию его обогнал новый выпуск шоу Comment Out, снятый в Киеве с Монатиком и Надей Дорофеевой.

На 10-й строчке новогодний "Голубой огонек" от "России 1". 20-е место в трендах у новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

Много видео в топ-20 не на новогоднюю тематику.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал самые яркие фото празднований Нового года-2020 по всему миру.

Первыми 2020-й начали праздновать жители Республики Кирибати. Это тихоокеанское государство расположено в Микронезии и Полинезии. Там раньше всего на планете наступает новый календарный день.

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