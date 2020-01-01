Главная Новости
1 января • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

1.9т
Читать материал на украинском

Накануне Нового года украинцы искали в сети трансляции телеканалов, в том числе российских, а также слушали поздравления президента Украины Владимира Зеленского.

При этом в тренды запросов попало и видео с новогодним обращением главы РФ Владимира Путина. Запросы жителей Украины в Google и YouTube накануне начала 2020-го проанализировала "Страна".

Журналисты отметили, что множество сограждан также смотрели "Голубой огонек" и неизменную "Иронию судьбы".

Новости
"Самое главное – мир": политики поздравили украинцев с Новым годом-2020. Видео

Иллюстрация

Иллюстрация

zoom.cnews.ru

Google

По данным анализа поисковых запросов в системе Google, с территории Украины 31 декабря искали обращение президента Украины Владимира Зеленского, трансляцию телеканалов ("1+1", "Интер", "ICTV", а также пропагандистского "Россия 1"), фильм "Ирония судьбы", песни (Монатик, Тина Кароль, Алла Пугачева и София Ротару).

Самый популярный поисковой запрос за 31 декабря ушедшего года – "Новый год" – вводили в поисковую строку более 200 000 интернет-пользователей. Второй – "1 1" (очевидно, это трансляция канала "1+1"). За ним идет запрос "Новий рік", "Интер", "Канал 1 1".

Начинает вторую пятерку самых популярных запрос "Привітання Зеленського з Новим роком". Его искали больше 20 тысяч украинцев.

Новости
Будет счастливым весь 2020-й: Епифаний дал совет украинцам на Новый год

Потом идет "София Ротару", "Happy new year", "Новорічні привітання" и "Россия 1". Вероятно, на телеканале пользователи искали российскую трансляцию "Новогоднего огонька" или обращение президента РФ Владимира Путина к народу.

В последней десятке: "С легким паром", "Пугачева", "Ирония судьбы", "ICTV", "Год Крысы", "Тина Кароль", "Первый канал смотреть онлайн" (тоже российский телеканал), "Новаком" (один из операторов интернета, вероятно, люди пополняли счет в конце месяца), "Монатик". Завершает самую популярную двадцатку запрос "2020".

Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

Скриншот

Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

Скриншот

YouTube

На YouTube ситуация похожая. По состоянию на 1 января лидирует в трендах просмотров по Украине праздничное поздравление Зеленского на 13 минут. Далее идет сборник новогодних песен.

В первой пятерке еще два юмористических проекта "Квартала 95" – выпуск "Лиги смеха" и новое выступление "Вечернего квартала".

На 9-й строчке поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко. На одну позицию его обогнал новый выпуск шоу Comment Out, снятый в Киеве с Монатиком и Надей Дорофеевой.

На 10-й строчке новогодний "Голубой огонек" от "России 1". 20-е место в трендах у новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

Много видео в топ-20 не на новогоднюю тематику.

Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

Скриншот

Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

Скриншот

Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

Скриншот

Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

Скриншот

Поздравления Путина, "Голубой огонек" и Пугачева: что искали украинцы в сети на Новый год

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые яркие фото празднований Нового года-2020 по всему миру.

Первыми 2020-й начали праздновать жители Республики Кирибати. Это тихоокеанское государство расположено в Микронезии и Полинезии. Там раньше всего на планете наступает новый календарный день.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новый год
Место
Украина
Теги
интернет Новый Год-2020 Google Youtube
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
4
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Вот это зрада зрадная) И да, "патриотам" испортили праздник. Они весь год ждали обращение Путина, чтоб отложить под ним комментарий,как в прошлом году,а им все обломали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Судя по тому ,что даже Обоз так подаёт ситуацию, Путина слушали 90процентов украинцев,а 80процентов в ңовогоднюю ночь смотрели первый или второй российские запрещённые каналы.А украинские аналы не смотрели.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги