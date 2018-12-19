Ідея видання "Українського щорічника", який світлими життєвими прикладами видатних українських діячів спонукав би кожного до щоденної активної праці та помислу, "що я зробив для України" втілилась в один з найуспішніших проектів Фонду "Рідна країна".

Нині в Літературно-меморіальному будинку-музеї Т. Шевченка "Хата на Пріорці" відбулася презентація унікального видання "Український щорічник: Тарас Шевченко", присвяченого 205-річчю з дня народження Великого Кобзаря.

У виданні ми показали три образи Шевченка — письменника, поета і художника. На кожній сторінці можна знайти цікаві уривки з його віршів, афоризми, цікаві факти з його життя та художні твори. Структура щорічника — це наш власний винахід. Ми хочемо, щоб людина, яка ним користується, щоранку відкривала і згадувала, що він або вона — українець, і це звичайно повинно надихати на добрі справи.

Користуючись Щорічником, кожен отримує унікальну можливість прожити рік із КОБЗАРЕМ, якомога повніше пізнати унікальну особистість – генія, якого знають і шанують у нашій країні й у всьому світі і залишити пособі книгу споминів про рік, прожитий для України.