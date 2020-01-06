2019 год – еще цветочки: Украине предрекли аномальное лето с адской жарой

Погода в 2020 году в Украине будет во многом похожа на прошлогоднюю. Ожидается даже еще более жаркое лето, резкие изменения температуры, мало осадков, но в то же время ливни, грозы и шквалы.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух в комментарии изданию "Сегодня". По ее словам, последние пять лет были самыми теплыми за период инструментальных наблюдений, а 2019 год, вероятно, окажется вообще наиболее жарким.

Балабух отметила, что в Украине в прошлом году отмечалось несколько мощных волн тепла, в результате чего среднесуточная температура воздуха была на 10-15 градусов больше нормы.

Украине предрекли аномальное лето с адской жарой

По словам специалиста, вряд ли процессы потепления развернутся в другую сторону. Но если это все же произойдет, то похолодание в Европу и в Украину придет не скоро. Она объяснила, что Мировой океан, в первую очередь, нагревает не повышенная солнечная активность, а человеческая деятельность, в том числе и выброс парниковых газов.

"На протяжении последних пяти лет концентрация парниковых газов в атмосфере повысились до рекордных уровней, что свидетельствует о сохранении тенденции к потеплению в течение ближайших лет и, наверное, десятилетий. Поэтому 2020 год, вероятно, не будет исключением. Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", – подчеркнула Балабух.

Она отметила, что для человечества важен не только температурный режим, а и увлажнение,а однако, в 2019 году аномально теплая погода сопровождалась дефицитом осадков во многих регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам следует ожидать в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

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