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''2014 стал нашим 1991'': украинцам указали на новый смысл Дня Соборности

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В современном украинском обществе День Соборности стал новым символом борьбы страны за реальную независимость. Ведь ее страна обрела не в 1991, а в 2014 году.

Этот путь начался с Революции Достоинства и продолжился войной за освобождение Крыма и Донбасса от российских оккупантов. Об этом написал украинский журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook.

"У нас в Крыму День Соборности всегда был виртуальным. Праздник, отсылавший к чему-то очень давнему, недолгому и исторически обреченному. Вплоть до 2014. Который стал нашим 1991. В 1991 мы не сбегали из тюрьмы. Мы получили свободу, потому что тюрьма развалилась. В отличие от Польши у нас не было "Солидарности". В отличие от Литвы — "Саюдиса". Национально-освободительный путь пришлось проходить постфактум — уже после появления нового государства на карте. Реальное обретение независимости случилось лишь в 2014. События Майдана, аннексия Крыма, вторжение на Донбасс — это и есть наш 1991. Мы просто опоздали на четверть века", — подчеркнул он.

День Соборности Украины

День Соборности Украины

"Википедия"

Новости
День Соборности Украины: поздравления и открытки

Казарин добавил, что именно в конце 2013 года на улицах Киева стала появляться настоящая политическая нация Украины: та, которой нет дела до окончаний фамилий и языка колыбельных. Именно события Евромайдана дали людям поверить в реальность "украинского мира", выстроенного не на стереотипах о "крови и почве", а на ценностях и новых символах. Более того, они впервые за долгие годы стали своими, а не монопольной постсоветской собственностью России.

"Пять лет назад лозунг "Слава Украине — Героям слава" принадлежал националистам, а сейчас он стал общегражданским. А апелляция к героям отсылает уже не столько к Крутам, сколько к Небесной Сотне и солдатам в окопах на востоке. Точно так же и День Соборности — он ведь уже не столько про Акт воссоединения УНР и ЗУНР, сколько про нынешнюю страну. Которая выстояла, хотя по всем расчетам Кремля не должна была", — написал Казарин.

Такие трансформации общества, по мнению журналиста, привели к тому, что сейчас оно договаривается о собственном прошлом и создает новое символическое. Как следствие — пропаганда разрушившейся советской империи отправляется в утиль, и нация все чаще переживает и спорит о будущем, а не о прошлом.

День Соборности Украины

День Соборности Украины

"Википедия"

Новости
По случаю Дня Соборности украинцы образуют цепь единства

"Мы попросту переигрываем свой собственный 1918. Да, мы еще не выиграли войну. Да, у нас бывают рецидивы. Да, мы нередко продолжаем спорить о том, чему равно дважды два. Но ничего более субъектного в новейшей украинской истории еще не было", — оптимистично подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в Украине отмечают День Соборности. Празднуют его в годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

В 2018 году в Киеве активисты объединились в живую цепь единения ко Дню Соборности Украины. Участники акции собрались на мосту Патона, объединив таким образом левый и правый берега Днепра, и Украину в целом. В 2019 году акция состоится снова.

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Темы
День Соборности УкраиныАннексия КрымаВойна на Донбассе
Персона
Павел Казарин
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Удачи вам, скаклоиды! Чем "независимее" вы становитесь, тем смешнее и любопытнее за вами наблюдать. Каюсь. Когда-то, в 90-х, я тоже был сторонником этого образования, называемого Украиной. Слава Богу, разобрался, насколько дебильным и уродливым оно должно получится в конце. Теперь, наблюдая со стороны, слушая визг и вой прыгучих орангутангов, бывших когда-то моими соотечественниками, понимаю, как я был прав. Скачите, скачите, ребята. Мы мысленно с вами!
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