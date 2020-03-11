В Украине объявили карантин из-за коронавируса: 20 советов для тех, кто находится дома

Уже третий месяц во всем мире эпидемия коронавируса. В Украине, как и во многих странах мира, также есть первый случай заболевания.

При этом врачи просят не паниковать украинцев, а соблюдать элементарные правила безопасности, гигиены и мыслить адекватно. Итальянское издание La Repubblica собрало 20 рекомендаций, как нужно вести себя, если вдруг ваш родственник заболел COVID-19.

1. Лица с подозрением или известной инфекцией должны, по возможности, держаться подальше от других членов семьи в хорошо проветриваемой комнате.

2. Тот, кто заботится о нем, должен иметь хороший иммунитет и быть здоровым – наличие болезней увеличивает риск заражения коронавирусом.

3. Члены семьи должны оставаться в других комнатах или, если это невозможно, держаться на расстоянии не менее 1 метра от больного и спать в другой кровати.

4. Те, кто помогает пациенту, должны носить хирургическую маску, когда они находятся в одной комнате. Если маска влажная или грязная из-за выделений, необходимо немедленно заменить ее и вымыть руки после ее снятия.

5. Руки следует тщательно мыть водой с мылом или водно-спиртовым раствором после каждого контакта с пациентом или с его окружением, до и после приготовления пищи, перед едой и так далее.

Профилактика коронавируса

6. Руки должны быть высушены с использованием одноразовых бумажных полотенец. Если это невозможно, используйте зарезервированные полотенца и заменяйте их, когда они мокрые.

7. Те, кто помогает пациенту, должны прикрывать рот и нос, когда он кашляет или чихает, используя, возможно, одноразовые салфетки или согнутый локоть, а затем мыть руки.

8. Если одноразовых салфеток нет, можно использовать ткань, промытую водой с мылом или обычным моющим средством.

9. Избегайте прямого контакта с жидкостями из организма, особенно с оральным или респираторным секретом, используя одноразовые перчатки.

10. Стоит внимание уделить и мусоросборнику – в комнате больного нужно поставить контейнер с педалью, чтобы не трогать его руками. Туда стоит выбрасывать перчатки, носовые платки, маски и так далее.

Врачи советуют использовать такой мусоросборник

11. Если вы сортируете мусор, то на момент лечения нужно прекратить это, чтоб избежать накопления потенциально опасных материалов.

12. Грязное белье нужно собирать в перчатках, чтобы не было прямого контакта с кожей и одеждой.

13. Не стоит использовать вместе с больным одну зубную щетку, посуду, полотенца, постельное белье и не курить с ним одну сигарету на двоих.

14. Ежедневно дезинфицируйте поверхности – тумбочки, мебель в спальне больного, туалет, поверхности ванной комнаты. Для этого нужно использовать либо бытовое дезинфицирующее средства, либо отбеливатель в концентрации 0,5% хлора или же 70% спиртовой раствор. Делать это стоит в перчатках и защитной одежде (например, пластиковый фартук).

Профилактика коронавируса

15. Используйте маску при смене постельного белья пациента.

16. Стирайте одежду, простыни, полотенца и т. д. больного в стиральной машине при 60-90°С, используя обычное моющее средство, либо вручную с обычным моющим средством и водой. После необходимо тщательно высушить вещи.

17. Если у члена семьи появляются первые симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание), обратитесь к лечащему врачу.

18. Избегайте общественного транспорта, чтобы добраться до назначенного медицинского учреждения. Лучше вызвать скорую помощь или перевезти пациента в личном автомобиле и, если возможно, открыть окна автомобиля.

19. Больной должен надеть хирургическую маску перед входом в медицинское учреждение и находиться на расстоянии не менее 1 метра от других людей.

20. Любая поверхность, загрязненная дыхательными выделениями или биологическими жидкостями во время транспортировки, должна быть очищена и продезинфицирована.

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