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11 марта • обновлено в 16:14
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В Украине объявили карантин из-за коронавируса: 20 советов для тех, кто находится дома

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Уже третий месяц во всем мире эпидемия коронавируса. В Украине, как и во многих странах мира, также есть первый случай заболевания.

При этом врачи просят не паниковать украинцев, а соблюдать элементарные правила безопасности, гигиены и мыслить адекватно. Итальянское издание La Repubblica собрало 20 рекомендаций, как нужно вести себя, если вдруг ваш родственник заболел COVID-19.

1. Лица с подозрением или известной инфекцией должны, по возможности, держаться подальше от других членов семьи в хорошо проветриваемой комнате.

2. Тот, кто заботится о нем, должен иметь хороший иммунитет и быть здоровым – наличие болезней увеличивает риск заражения коронавирусом.

3. Члены семьи должны оставаться в других комнатах или, если это невозможно, держаться на расстоянии не менее 1 метра от больного и спать в другой кровати.

4. Те, кто помогает пациенту, должны носить хирургическую маску, когда они находятся в одной комнате. Если маска влажная или грязная из-за выделений, необходимо немедленно заменить ее и вымыть руки после ее снятия.

5. Руки следует тщательно мыть водой с мылом или водно-спиртовым раствором после каждого контакта с пациентом или с его окружением, до и после приготовления пищи, перед едой и так далее.

Профилактика коронавируса

Профилактика коронавируса

6. Руки должны быть высушены с использованием одноразовых бумажных полотенец. Если это невозможно, используйте зарезервированные полотенца и заменяйте их, когда они мокрые.

7. Те, кто помогает пациенту, должны прикрывать рот и нос, когда он кашляет или чихает, используя, возможно, одноразовые салфетки или согнутый локоть, а затем мыть руки.

8. Если одноразовых салфеток нет, можно использовать ткань, промытую водой с мылом или обычным моющим средством.

9. Избегайте прямого контакта с жидкостями из организма, особенно с оральным или респираторным секретом, используя одноразовые перчатки.

10. Стоит внимание уделить и мусоросборнику – в комнате больного нужно поставить контейнер с педалью, чтобы не трогать его руками. Туда стоит выбрасывать перчатки, носовые платки, маски и так далее.

Врачи советуют использовать такой мусоросборник

Врачи советуют использовать такой мусоросборник

11. Если вы сортируете мусор, то на момент лечения нужно прекратить это, чтоб избежать накопления потенциально опасных материалов.

12. Грязное белье нужно собирать в перчатках, чтобы не было прямого контакта с кожей и одеждой.

13. Не стоит использовать вместе с больным одну зубную щетку, посуду, полотенца, постельное белье и не курить с ним одну сигарету на двоих.

14. Ежедневно дезинфицируйте поверхности – тумбочки, мебель в спальне больного, туалет, поверхности ванной комнаты. Для этого нужно использовать либо бытовое дезинфицирующее средства, либо отбеливатель в концентрации 0,5% хлора или же 70% спиртовой раствор. Делать это стоит в перчатках и защитной одежде (например, пластиковый фартук).

Профилактика коронавируса

Профилактика коронавируса

15. Используйте маску при смене постельного белья пациента.

16. Стирайте одежду, простыни, полотенца и т. д. больного в стиральной машине при 60-90°С, используя обычное моющее средство, либо вручную с обычным моющим средством и водой. После необходимо тщательно высушить вещи.

17. Если у члена семьи появляются первые симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание), обратитесь к лечащему врачу.

18. Избегайте общественного транспорта, чтобы добраться до назначенного медицинского учреждения. Лучше вызвать скорую помощь или перевезти пациента в личном автомобиле и, если возможно, открыть окна автомобиля.

19. Больной должен надеть хирургическую маску перед входом в медицинское учреждение и находиться на расстоянии не менее 1 метра от других людей.

20. Любая поверхность, загрязненная дыхательными выделениями или биологическими жидкостями во время транспортировки, должна быть очищена и продезинфицирована.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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