"20 20 20": нумеролог предсказал большие перемены

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал, что день 20.01.2020 является особенным, поскольку включает в себя три цифры "20".

Эта дата "запускает одновременно и равновесное, и неравновесное состояние, и вызовет большие перемены", – сообщил он OBOZREVATEL.

По словам астролога, "двойка символизирует единство и борьбу противоположностей, два полюса, земное и небесное, мужское и женское, лед и огонь и так далее".

20 января 2020 года - день перемен, сказал нумеролог

"Таким образом, это сочетание цифр показывает, что противоположности конфликтуют друг с другом, но и то, что они находят точку равновесия, так как друг без друга они существовать не могут", – пояснил он.

В то же время "трижды "20" – это проявление Троицы". "Это значит, что все три ипостаси Троицы, лежащие в основе мира, создают одновременно равновесные и неравновесные позиции", – заметил Игорь Мехеда. Исходя из этого, он пришел к выводу, что 20 января 2020 года – "это точка, которая вызовет большие перемены".

Для тех, кто стремится к большим переменам в жизни, астролог порекомендовал "в эту дату просто помечтать". "Наладить жизнь можно, если произвести какое-то действие с числом "3". Например, собрать воду из трех источников в один сосуд и выпить ее или зажечь 3 свечи. Символ Троицы запустит перемены в положительную сторону", – подчеркнул астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о датах с числом "11". По его словам, они способствуют "контакту между мирами".

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