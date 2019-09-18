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18 сентября • обновлено в 20:48
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19.09.2019: маг сообщил, как использовать уникальный день

3.3т Читать материал на украинском

Маг ведической традиции посоветовал использовать дату с тремя "девятками" - 19.09.2019 – для быстрого достижения целей и обретения удачи.

19 сентября будет происходить "тройное воздействие" этого числа. Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

По его словам, "в мистических системах Азии и Ближнего Востока" число "9" "представляется как конечная цель эволюции обычного человека в человека духовного". Кроме того, "число 9 всегда ассоциировалось с материнскими силами Земли и с богинями разных религий мира", – добавил он.

Магия чисел, иллюстрация

Магия чисел, иллюстрация

Google Images

В то же время Игорь Мехеда предупредил: число "9" может действовать двояко. "Для людей, чье подсознание чисто и внутренние проблемы проработаны, оно приносит большую удачу и быстрое достижение целей. Для людей, чье подсознание наполнено хаосом и неразберихой, внутренние проблемы не проработаны, оно приносит испытания, иногда достаточно жесткие, как путь для решения существующих проблем и очищения", – пояснил он.

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Символом дня 19 сентября будет "проявление Абсолютного в Мире, что способствует всеобщему счастью", – рассказал Игорь Мехеда.

Он порекомендовал 19 сентября заняться "очистительными или оздоровительными медитациями" или проявить большую активность в различных проектах. "Удача обязательно должна улыбнуться", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда прокомментировал пророчество о конце света и рассказал о том, что, согласно одной из легенд, человечество ожидает "равноденственная буря".

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Игорь Мехеда
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украинцы слушайтесь этого Гари Потера и будет вам счастиЁ
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Rodu Slava
Rodu Slava
Bладимир Ильич, А вам есть смысл верить. Человек живущий в стране где строят 3 храма в сутки уж точно разбирается в магии и шарлатанах.
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