"Лоб в лоб"

Саме ці ДТП — одні з найстрашніших, що трапляються на дорогах.

Як правило, потерпілі і загиблі — їхні невід’ємні супутники...

Небезпека для водіїв і пасажирів дуже і дуже висока навіть на невеликій швидкості. Але, коли таке ДТП трапляється на трасі на швидкості 100 і більше км/год, - шанси на виживання зменшуються в рази.

Лобове зіткнення Facebook Олексія Білошицького

Які ж найрозповсюдженіші причини лобового зіткнення?

1. Порушення правил обгону.

Або "Зараз проскочу".

Недосвідчені або занадто самовпевнені водії часто переоцінюють можливості техніки і необхідну відстань до авто, що наближається, і не встигають завершити маневр. Є ще окрема каста "красавців" — ті, хто виїжджає з розрахунком: "Я виїхав, то хай він (зустрічний) пригальмує".

2. Гаджети.

Або "Дуже треба відповісти на смс".

Тут все зрозуміло. Здавалось би, на секундочку подивився на екран, а тут вже на зустрічній смузі...

3. Сон.

Або "дотягну ще 50км".

Дуже багато водіїв нехтують відпочинком і не дослухаються до свого організму під час керування авто. Ну бо ж тут ще 50км. мені лишилось або треба на півгодини раніше бути... Засинають за кермом і виїжджають на зустрічну смугу, де рухається водій, який не очікує такої ситуації!

Що робити:

1. Як водій — завжди слідкуйте за самопочуттям. Якщо проявляються будь-які симптоми втоми: позіхання, "пісок в очах", слабкість, сонливість — зупиніться і відпочиньте. Коли ви заснете, ви цього вже не помітите.

2. Не робіть марафонів. Намагаючись дістатись до пункту призначення швидко, багато хто не робить зупинок, окрім зовсім необхідних. Монотонне тривале керування додає втоми. Намагайтесь робити зупинки, як мінімум, кожні 200 км., щоб відпочити і походити хоча б 5 хв.

3. Не здійснюйте обгін транспортного засобу, якщо не бачите, що попереду. Наприклад, на поворотах, підйомах і тд. В більшості місць це і так заборонено дорожніми знаками і розміткою але, на жаль, не завжди це зупиняє...

4. Не виходьте на обгін позаду машини, яка вже здійснює обгін. Ви не бачите, що відбувається спереду авто, яке рухається перед вами. Не розраховуйте на те, що водій, що здійснює обгін попереду вас, буде думати про вас і залишить вам достатньо часу і місця для того, щоб повернутися в свою смугу руху.

5. Ніколи не розраховуйте на "проскочу" чи "хай зустрічний трохи пригальмує". На зустріч вам може їхати такий самий впертий або недосвідчений водій.

6. Рухайтесь, за можливості, в крайній правій смузі. І не тільки тому, що того вимагає ПДР, а й тому, що якщо хтось вискочив на зустрічну смугу (вашу), у вас буде більше часу відреагувати на це, щоб уникнути зіткнення.

7. Не відволікайтесь на гаджети.

На цьому хочу наголосити особливо. За даними багатьох досліджень, відволікання уваги під час руху (distracted driving) виходить на лідуючі позиції як передумова ДТП. В деяких зарубіжних країнах, навіть виділяють, як найголовнішу проблему сьогодення в боротьбі з ДТП.

Пам’ятайте, що якщо ви відволіклися на 2 секунди на швидкості 100км/годину — ви проїхали 55,5 метрів наосліп!

СМСка, якою б важливою не була, не вартує вашого життя чи життя інших.

Помилитися можете не тільки ви, а й інший водій. Завжди зважайте на це.

Керуйте відповідально.

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