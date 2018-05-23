184 корпусов: Порошенко рассказал о новом жилье для военных

В Украине построят 184 новых корпусов для военнослужащих, которые не будут иметь ничего общего с советскими казармами.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Николаевскую область, пообещав посетить полигон "Широкий Лан", где построено 11 новых корпусов казарм. Об этом передает пресс-служба главы украинского государства.

"Если другие проблемы некоторое время не решались, то это не потому, что власть о них не знала, не хотела, а потому, что надо было правильно определить приоритеты, которые стоят перед Украинским государством. Теперь, наконец, мы нашли и деньги на то, чтобы подтягивать, как говорится, тылы. Очень важно, чтобы нашими совместными усилиями мы продолжали модернизировать армию", - отметил он.

Порошенко добавил, что общая готовность сооружений полигона "Широкий Лан" - более 50%. Одновременно строится столовая, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, котельная, инженерные сети, тепло-, электро- и водоснабжение и канализация. Он также заявил, что 24 мая проведет большое инспекционное совещание по проекту строительства новых общежитий для контрактников.

Петр Порошенко Пресс-служба АП

"Язык не поворачивается назвать это казармой. Я, как человек, который прослужил два года срочной службы, прожив в казарме, четко знаю это различие", - сказал президент.

По его словам, по всем объектам уже начались закупки через систему ProZorro, и проект вступает в решающую стадию.

Петр Порошенко Пресс-служба АП

"В двадцать одной области вырастут 184 новые, современные, комфортабельные помещения, которые будут иметь мало общего с казармами советского образца. В них разместятся 23 тысячи военнослужащих. Это – самый масштабный строительный проект в Вооруженных Силах, подобного которому еще вообще не было. Треть домов уже строится", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал об успехах украинской экономики в течение девяти кварталов.