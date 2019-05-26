Война закончится. И точно не через референдум о капитуляции.

Под давлением народа украинской власти придётся пойти в настоящее дипломатическое наступление, цель которого – доведение уровня экономических санкций до принуждения агрессора к миру и возвращению Крыма и Донбасса. И армию придется укреплять не речами и парадами. Потому что успешной дипломатии без сильной армии не бывает.

Война закончится, но что дальше? Страна останется один на один с проблемами десятков тысяч покалеченных солдат и семей погибших, с проблемами миллионов вынужденных переселенцев и наших граждан, на долгие годы оказавшихся в оккупации, с травмированным войной обществом, с разрушенным и заминированным Донбассом, с тяжелыми последствиями массовой трудовой миграции?

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Да, нам обещали международную помощь на послевоенное восстановление Донбасса, и мы признательны за это. Но даже самые оптимистичные оценки возможной помощи не покроют и десятой доли ущерба, нанесённого украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству.

Если всё остальное ляжет на плечи украинцев, то нашим детям достанется не процветающая Украина, а лишь мечта о ней.

За всё горе и разрушения, принесённые войной, должен платить тот, кто её развязал, – Российская Федерация. Но чуда не будет – нужны действия, каждый день.

Ещё в первый год войны команда "Силы права" разработала правовую стратегию и пошла в наступление на юридическом фронте. Тогда в успех верили единицы. Сегодня – вступили в силу сотни судебных решений, арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов, готов механизм исполнения судебных решений.

Загвоздка в малом – все пять лет войны власть безразлична к боли и страданиям чужих для нее украинцев. Пострадавший бизнес брошен на произвол судьбы; ущерб, нанесенный стране, тоже не трогает временщиков во власти.

Но наше наступление на агрессора не захлебнулось. Команда "Силы права", работавшая всё это время рука об руку с семьями погибших, ранеными солдатами и вынужденными переселенцами, переходит в наступление по всему фронту.

Для каждого жителя зоны АТО/ООС и каждого участника боевых действий нами разработаны типовые иски против РФ.

Иск против агрессора сможет подать каждый украинский гражданин: врач, учитель, студент, бабушка-пенсионерка, которая, каждое утро слушая новости с фронта, пьёт корвалол – и так пять лет подряд.

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Всей стране этой войной нанесена травма, и потому каждый гражданин Украины имеет право на компенсацию морального ущерба. Агрессор должен платить!

Мы не забыли и о шести миллионах наших сограждан, невольно оказавшихся беззащитными жителями оккупированных территорий. Нашей помощью в получении компенсации ущерба, нанесённого РФ, они смогут воспользоваться сразу после освобождения Крыма и Донбасса.

Для генерального наступления на юридическом фронте требуются новые силы, и потому мы объявляем набор волонтёров, задача которых помочь каждому украинскому гражданину во всех уголках нашей страны подать иск против государства-агрессора и получить компенсацию морального ущерба. Волонтёром "Силы права" по месту своего проживания может стать каждый независимо от возраста и профессии.

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Из нескольких тысяч евро компенсации, на которые может рассчитывать каждый гражданин, складываются сотни миллиардов, для выплаты которых предстоит арестовать российские активы не только в Украине, но и за рубежом. Мы нацелены на арест доли РФ в "Северном потоке" и других подобных проектах.

Встать в строй волонтёров "Силы права" просто – заполните анкету, которая доступна по ссылке, либо пришлите свои координаты – имя, фамилия, место проживания и номер телефона – на почту volonter@sila-prava.org.

Все об организации можно узнать на сайте www.sila-prava.org. Здесь же можно ознакомиться со всеми полученными судебными решениями.

Чем больше нас, тем быстрее наступит Победа!

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