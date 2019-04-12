Не смотря на достигнутое “Весеннее перемирие”, интенсивность нанесения огневых ударов со стороны российских оккупационных войск на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории остается на высоком уровне.

Наибольшую огневую активность оккупационные формирования проявляли в районе окрестностей Попасная — Первомайск, северо-западных окраин Донецка, включая район Ясиноватая — Авдеевка, на Мариупольском направлении, а также в районе северных и юго-западных окраин Горловки и в районе так называемой Светлодарской "дуги".

В ходе обстрелов и вооружённых провокаций отмечалось несколько особенностей. Например, основное количество обстрелов оккупационные формирования ведут с огневых позиций, расположенных вблизи населённых пунктов или непосредственно в них. При этом отмечалось стремление огневых групп противника осуществлять короткие огневые налёты и максимально быстро менять огневую позицию.

Основной причиной обстрелов и вооружённых провокаций со стороны оккупационных формирований является стремление их командования вскрыть систему ведения огня передовых подразделений ВСУ. Также значительную долю огневых провокаций со стороны оккупантов составляют случаи огневой поддержки своих ДРГ, действующих в "серой" зоне, попытки борьбы со снайперами, корректировщиками и наблюдателями подразделений ОС. При этом противник активно использует миномёты, ЗУ и вооружение ББМ, в отдельных случаях фиксировалось и применение им ствольной артиллерии 122-мм калибра.

Кроме того, передовые подразделения противника были усилены разведывательными (снайперскими) группами, а также расчетами ПТРК и ПТУР, которые активно действовали на Северодонецком и Мариупольском направлении. Продолжает отмечаться активная деятельность снайперских и маневренных групп РЭР/РЭБ противника вдоль всей линии соприкосновения.

На протяжении последнего недельного периода (06-12.04.2019) в оперативной группировке российских оккупационных войск на Донбассе фиксировались следующие мероприятия:

- дежурные артиллерийские расчеты противника находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними ежедневно проводились тренировки по выявлению и сопровождению условных целей на полигонах “Покровский” и “Удалой”, в качестве воздушной цели использовались БПЛА “Орлан-10” (производство РФ), а также оборудовались ложные артиллерийские позиции;

- согласно единого плана Южного ВО ВС РФ, в 1 и 2 АК "ЛДНР" проводились учебные стрельбы с артиллерийскими, зенитными и минометными подразделениями на полигонах “Восточный” и “Центральный;

- в частях и подразделениях 1 и 2 АК "ЛДНР" проводятся батальонные тактические учения на полигонах “Южный” и “Центральный”. В рамках занятий, личный состав приводился в степень боевой готовности “ВОЕННАЯ УГРОЗА”;

- в частях и подразделениях 1 и 2 АК "ЛДНР" была проведена проверка УКВ радиосвязи системы связи пунктов управления обоих АК;

- 7 апреля с.г. военнослужащие 2 АК "ЛНР" провели "радиоигру" с целью введения в заблуждение подразделений Объединенных сил по потерям личного состава и техники во время проведения обстрелов.

Противник продолжает укреплять и огневые позиции вдоль всей линии соприкосновения, проводит мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию и маскировке передовых позиция.

Для обеспечения деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск с территории России было доставлено около 2300 тонн ГСМ (ж\д. ст. Ровеньки и ж\д. ст. Борисовка). Кроме того, с территории РФ было перемещено до 10 тягачей с танками Т-72 и четыре 122-мм РСЗО “Град”.

В частях и подразделения 1 и 2 АК "ЛДНР" проходят подготовительные мероприятия для участия в "военном параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне". В связи с этим отмечается перемещение вооружения и военной техники. Так, в район бывшего аэропорта г.Луганск оккупанты (очевидно, для участия в "параде") перебрасывали различное вооружение - до 10-и единиц танков типа Т-72, батарею ЗРК типа "Стрела-10\10М" (6 единиц) и батарею 152-мм гаубиц типа "Мста-Б" (8 единиц).

В ряде передовых подразделениях 1-го АК "ДНР" командный состав активно распространяет среди личного состава информацию о том, что в ближайшей перспективе на передовой должны появиться некие "новейшие российские средства борьбы с БПЛА украинских войск". Что именно подразумевается под этим термином – на данный момент информации нет. Однако, судя по докладам командиров подразделений оккупантов последнего времени, для противника стало серьезной проблемой "комплексное использование" силами ОС схемы — тактический дрон плюс огневые средства. Также обращает внимание, что подобные "успокаивающие" заявления командиров подразделений оккупантов появились вскоре после того, как в конце марта с.г. в ВСУ был успешно испытан турецкий оперативно-тактический ударный БПЛА Bayraktar TB2.

Во внутренних документах штаба 1-го АК "ДНР" отмечается констатация того факта, что в результате увольнения "подготовленного личного состава" из рядов оккупационных формирований, в "частях и подразделениях" возникла довольно сложная ситуация, связанная с отсутствием или дефицитом подготовленных и профессиональных миномётчиков. Командирам, ответственным за боевую подготовку "пополнения", предлагается обратить внимание на приоритетную подготовку именно этой категории специалистов, как из числа "вновь прибывших", так и из числа военнослужащих других специальностей.

Одновременно в "ДНР" и "ЛНР" среди чиновников оккупационных администраций среднего звена появились слухи о том, что осенью с.г. "у нас будут ещё одни выборы", подразумевая участие оккупированных территорий в парламентских выборах в Украине. При этом всем своим знакомым рекомендуют "восстанавливать украинские документы". На данный момент непонятно, идет ли речь о широком привлечении жителей оккупированных территорий к выборам на неоккупированной территории Украины, либо же о проведении таковых непосредственно в ОРДЛО с целью выборов их представителей в Верховную Раду Украины.

В "ЛНР" наблюдается обострение проблемы с обеспечением населения продуктами питания, прежде всего, мясной продукцией. Так, в кризисном состоянии находятся два крупнейших "государственных" предприятия продовольственной отрасли - ГУП "Рынки ЛНР" и ГП "ССС Народный" (сеть социальных супермаркетов), от сотрудничества с которыми отказывается большинство поставщиков продовольственной продукции. Причина – в низких закупочных ценах и накопленной данными предприятиями задолженности за поставленные товары (на начало апреля с.г. - порядка 10 млн. руб.).

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