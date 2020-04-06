18-летний парень из штата Айова вылечился от коронавируса и рассказал об ужасающих ощущениях, которые он пережил. По его словам, это было похоже на то, будто бы его сбил грузовик.

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Как сообщает DailyMail, первые симптомы у Дмитрия Митчелла появились 13 марта - поднялась температура, появился кашель и сильно слезились глаза.

"Я был прикован к постели весь день, я чувствовал себя полностью истощенным. Мои глаза не переставали слезиться, у меня была самая сильная головная боль, которую я когда-либо испытывал, и мой кашель становился все хуже и хуже. Я сказал маме, что чувствую себя так, будто меня сбил грузовик", - рассказал он.

По его словам, боль преследовала его все время, ведь от кашля очень сильно жгло горло. Мать парня Ирена Йодер отвела его в отделение неотложной помощи, где Дмитрия проверили на грипп, пневмонию и стрептококк - все результаты оказались отрицательными. А вот тест на коронавирус ему сделать не могли, так как ему всего 18 лет, а в соответствии с критериями Департамента здравоохранения штата Айова и Государственной гигиенической лаборатории провериться на COVID-19 могут только люди, старше этого возраста.

18-летний американец рассказал, как пережил COVID-19 DailyMail

"Они сказали: "Ему меньше 60 лет, а его тело сильное и он будет бороться с этим". Итак, они отправили нас домой", - рассказала Ирена.

Ситуация ухудшилась, у парня появлялись новые симптомы: опухли глаза, началась лихорадка, он сильно ослаб и даже почти не мог говорить. Утром они снова пошли в больницу, где доктор объяснил, что отправил их домой, так как у Дмитрия не было проблем с дыханием и врачи не хотели, чтобы он передавал вирус дальше.

В итоге, парня протестировали только после того, как это приказали сделать на горячей линии Министерства здравоохранения штата Айова. Результаты оказались положительными.

18-летний американец рассказал, как пережил COVID-19 DailyMail

"Каждые 10-15 минут я проверяла его, потому что он так тяжело дышал, и мне было так страшно. Я никогда не думала, что мой сын заразится. Он был совершенно здоров, занимался спортом. Эта болезнь может поразить людей любого возраста. Она не спрашивает разрешения", - сказала Йодер.

Уже после выздоровления Дмитрий Митчелл рассказал, что даже не предполагал возможность заражения.

"Даже когда я услышал, что это распространилось на мой родной штат, я все еще никогда не думал, что заболею - никогда, даже через миллион лет. Я слышал обо всех заголовках газет, в которых говорилось, что это затрагивает только пожилых людей, и это давало мне еще большую ложную уверенность. Я думал, что смогу выходить на улицу и быть в полном порядке", - поделился парень.

18-летний американец рассказал, как пережил COVID-19 DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель из Великобритании, 25-летний Коннор Рид, который работал в школе Уханя в Китае, рассказал, как заразился коронавирусом и что пришлось пройти на пути к выздоровлению.

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