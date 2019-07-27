17 лет Скниловской трагедии: почему погибли 77 человек и кто за это ответил

17 лет назад, 27 июля 2002, в Украине произошла одна из крупнейших трагедий – авиакатастрофа в Скнилове Львовской области.

Тогда в ходе авиашоу в честь 60-летия 14 авиационного корпуса во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27УБ ВС Украины упал на толпу зрителей, в результате чего погибли 77 человек, из них – 28 детей. Пострадали еще 250 человек.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о трагедии.

Как все было

В тот день посмотреть чудеса пилотирования пришли около десяти тысяч человек.

Пилоты высшей категории Владимир Топонарь и Юрий Егоров должны были продемонстрировать фигуры на МиГ-29, однако самолет не смог вылететь во Львов.

BBC

Пришлось его заменить на СУ-27. Пилоты пытались на низкой высоте выполнить полупетлю. Самолет сначала зацепил дерево, потом крылом землю, несколько раз перевернулся и влетел в толпу людей, после чего взорвался и загорелся.

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Пилоты Топонарь и Егоров успели катапультироваться уже после контакта с землей и понесли лишь незначительные повреждения в результате перегрузок при катапультировании.

Около 20 машин скорой помощи и пожарные команды были направлены для спасения пострадавших.

Расследование и суд

Сразу же после катастрофы президент Украины Леонид Кучма всю вину за случившуюся трагедию возложил на военных, освободив от должности главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Виктора Стрельникова.

Генеральная прокуратура Украины арестовала Стрельникова и ещё троих высокопоставленных украинских военных. Одновременно с этим министр обороны Украины Владимир Шкидченко подал прошение об отставке, однако отставка не была принята.

Уже 6 сентября 2002 года были опубликованы результаты расследования комиссии Министерства обороны Украины.

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В качестве основной причины трагедии было названо "отклонение экипажа от полётного задания и ошибка в пилотировании Су-27". Материалы комиссии были переданы в суд, который завершился только 24 июля 2005 года.

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Как показало расследование, незадолго до авиашоу подготовленный к нему "МиГ-29УБ" был заменен на "Су-27УБ", заправленный на три тонны большим количеством горючего. В результате чего командир самолета Владимир Топонарь неправильно оценил вес самолета и допустил опасное его сближение с землей, которое стало роковым при наборе высоты в критический момент.

Кроме того, были нарушены правила проведения подобных мероприятий, которые запрещали полеты над территорией, где находились зрители.

По версии Топонаря, причиной аварии стал неожиданный недобор мощности левым двигателем самолета, в результате чего он не вышел из пике и наклонился на один бок.

Владимир Топонарь, командир Су-27, был приговорён к 14 годам лишения свободы. Вышел на свободу через 11 лет.

Владимир Топонарь

Юрий Егоров, второй пилот Су-27, был приговорён к 8 годам лишения свободы. Вышел на свободу через 2,5 года.

Анатолий Третьяков, заместитель командующего 14-м авиакорпусом, был приговорён к 6 годам заключения.

Юрий Яцюк, заместитель руководителя полётами, приговорён к 6 годам заключения.

Анатолий Лукиных, начальник службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса, приговорён к 4 годам лишения свободы условно.

Владимир Топонарь, Юрий Яцюк и Анатолий Третьяков

Также им всем были присуждены штрафы. Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал.

11 июня 2008 года украинский военный апелляционный суд в Киеве вынес оправдательный приговор четырём бывшим генералам ВС Украины. Судебные слушания закончились 9 июня. Все обвиняемые были признаны невиновными.

В 2016 году Европейский суд по правам человека вынес решение по двум жалобам, которые подали родственники жертв катастрофы военного самолета на авиашоу в Скнилове.

В частности, суд рассмотрел иск родственников супругов Сергея и Татьяны Михно, а также четырех членов семьи Михайлив – Натальи, Андрея и их дочерей, которые погибли на месте крушения самолета 27 июля 2002 года.

Родственники жертв считали, что Украина нарушила ст. 2 Европейской конвенции по правам человека, а именно – право на жизнь. Однако в ЕСПЧ решили, что жалоба на государство не является обоснованной, поскольку Украина не скрывала данного инцидента и провела полное расследование катастрофы.

Рассмотрение дела в ЕСПЧ длилось 10 лет – первые жалобы родственников жертв были зарегистрированы в суде 30 августа и 1 сентября 2006 года.

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В память о погибших на территории Скниловского аэропорта возвели часовню, а на месте падения самолета - памятник. Ежегодно львовяне приходят сюда с цветами, священники проводят поминальный молебен.

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