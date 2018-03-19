1,43 млн читателей в сутки – новый рекорд "Обозревателя": как нам это удалось

Интернет-издание "Обозреватель" поставило новый рекорд по трафику среди украинских электронных СМИ.

Так, в воскресенье, 18 марта, согласно данным аналитических систем (Google Analytics и LiveInternet), сайт "Обозреватель" посетило 1 млн 434 тыс. читателей, или, на языке аналитиков – уникальных пользователей.

Таким образом был побит как собственный рекорд по посещаемости издания, так и рекорд среди всех остальных украинских электронных СМИ. Предыдущий наивысший показатель "Обозревателя" был зафиксирован 16 марта: 1,331 млн посетителей.

При этом количество просмотров на сайте также бьет рекорды: уже 6 дней держится на уровне выше 5 млн.

В итоге "Обозреватель" уверенно занимает первую строчку среди украинских СМИ в ежедневном рейтинге LiveInternet, идя там с большим отрывом от конкурентов.

Стоит отметить также, что в отличие от большинства других украинских СМИ, "Обозреватель" не использует технологию так называемой "заливки трафика" от ukr.net. Напротив – трафик "Обозревателя" органический, живой.

Как "Обозреватель" достиг таких показателей? Тут пять ответов:

1. Благодаря вам, дорогие читатели! Спасибо вам за внимание к нам!

2. Благодаря команде редакторов и авторов, которые постоянно держат руку на "новостном пульсе", отбирая для читателей самое интересное и резонансное, правильно расставляя акценты.

3. Благодаря мощной команде программистов и разработчиков, которые оперативно решают техпроблемы, создают максимально комфортные условия для редакторов и идут в ногу со временем в плане технологий.

4. Благодаря лучшей на рынке команде SММ.

5. Благодаря постоянному стремлению развиваться и умению делать правильные выводы из своих ошибок.

Мы продолжаем развиваться. Ждите от нас новый интересный контент и интернет-решения.

Напомним, в ноябре 2017 года "Обозреватель" решил вернуться в рейтинговую систему Liveinternet.

По итогам первого же месяца после возвращения, издание заняло первое место в категории "Новости и СМИ" Украины. Тогда "Обозреватель" лидировал с отрывом в 2 млн посетителей от ближайшего конкурента.