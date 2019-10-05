14-летний мальчик устроил кровавую резню на Волыни: появились детали

14-летний подросток из Ковеля Волынской области, устроивший смертельную поножовщину, увлекался компьютерными играми, и, возможно, употреблял наркотики.

Как говорится в сюжете ТСН, учителя описывают мальчика как адекватного и вежливого. Учился он в школе неплохо, ранее проблем с поведением не имел.

Трагедия произошла в Ковеле. Поздно вечером семья услышала шум в летней кухне. Когда вышли — увидели своего соседа с ножами в руках. Парень бросился на хозяев. 41-летней женщине попал ножом в сердце. Она погибла еще до приезда медиков. Ее муж сейчас в реанимации с резаными ранами, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

16-летняя дочь супругов также получила несколько ножевых ранений, но смогла вызвать скорую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Парня уже задержали, мотивы преступления изучают в полиции. По словам соседей, никаких конфликтов между парнем и соседями не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области произошло нападение на инкассаторов. Во время перестрелки был ранен сотрудник полиции.

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