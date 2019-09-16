13 стран НАТО: в Украине начались масштабные военные учения

В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались военные учения Rapid Trident-2019.

Об этом сообщает 112 Украина. В учениях принимают участие более 3 тысяч украинских военных. Большинство из них – представители горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, также многие военные имеют опыт в зоне АТО и ООС.

С украинскими военными будут учиться примерно 500 военнослужащих из 13 стран-участниц НАТО – США, Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Германии, Дании, Турции и Великобритании.

Во Львове начались украинско-американские учения slovoidilo.ua

В рамках учений будут использовать систему имитационного моделирования, которое позволяет моделировать действия подразделений и противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.

Также к учениям привлечены 600 единиц автомобилей и бронетехники, 4 вертолета Ми-8, с помощью которых будут осуществлять медицинскую эвакуацию и высадку десанта.

Как писал OBOZREVATEL, Минобороны России провели в аннексированном Крыму на полигоне "Опук" военные учения, целью которых было отработать "захват позиций" с моря.

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