-13 и яркое солнце: синоптики уточнили весенний прогноз погоды

В Украине в пятницу, 23 марта, будет солнечно, однако на дорогах возможна гололедица. Заморозки ночью ожидаются до -13.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По его данным, днем по всей территории Украины будет от 0 до +4 градусов, лишь на востоке возможно до -1 градусов.

Погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем. На большинстве территории без осадков, лишь на юге возможен мокрый снег с дождем.

Ночью в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до -11...-13 градусов.

Днем ожидается ветер юго-западный, 5-10 м/с, на юге – порывы ветра до 15-20 м/сек.

Как сообщал "Обозреватель", в пятницу-субботу, 23-24 марта, в южных, восточных и большинстве центральных областей небольшой, местами умеренный снег. На остальной территории преимущественно без осадков.