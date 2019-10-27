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27 октября • обновлено в 23:12
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13 дырок в тыкве: озвучен денежный ритуал на Хэллоуин

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Астролог Эфа Форина рассказала, что на Хэллоуин можно провести ритуал на привлечение денег.

Чтобы провести ритуал, необходимо приготовить тыкву, 12 монет, одну денежную купюру любого достоинства и 2 свечи, – пояснила она в блоге OBOZREVATEL.

"Снаружи в целой тыкве проделываются 13 прорезей. В одну из них помещается денежная купюра любого номинала. В остальные 12 прорезей помещаются монетки", – пояснила она.

В канун Всех Святых можно провести ритуал на привлечение денег

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Тыква должна оставаться в доме всю ночь с 31 октября на 1 ноября, при этом слева от нее необходимо зажечь желтую свечу, а справа – зеленую.

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"Утром забираем купюру и кладем себе в кошелек. Она должна пролежать там до 28 ноября. 28 ноября нужно купить на нее какие-то сладости или что-то вкусное и скушать, но нужно сделать так, чтобы обязательно была сдача. Эту сдачу нужно обратно положить в кошелек и не тратить до следующего Хэллоуина. Она будет притягивать к себе деньги", – рассказала Эфа Форина.

"Тыковку, нашпигованную монетками, нужно вынести на природу 1 ноября", - добавила она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального хэллоуинского маникюра.

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Темы
Эксклюзив Хэллоуин
Персона
Эфа Форина
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