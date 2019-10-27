13 дырок в тыкве: озвучен денежный ритуал на Хэллоуин

Астролог Эфа Форина рассказала, что на Хэллоуин можно провести ритуал на привлечение денег.

Чтобы провести ритуал, необходимо приготовить тыкву, 12 монет, одну денежную купюру любого достоинства и 2 свечи, – пояснила она в блоге OBOZREVATEL.

"Снаружи в целой тыкве проделываются 13 прорезей. В одну из них помещается денежная купюра любого номинала. В остальные 12 прорезей помещаются монетки", – пояснила она.

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Тыква должна оставаться в доме всю ночь с 31 октября на 1 ноября, при этом слева от нее необходимо зажечь желтую свечу, а справа – зеленую.

"Утром забираем купюру и кладем себе в кошелек. Она должна пролежать там до 28 ноября. 28 ноября нужно купить на нее какие-то сладости или что-то вкусное и скушать, но нужно сделать так, чтобы обязательно была сдача. Эту сдачу нужно обратно положить в кошелек и не тратить до следующего Хэллоуина. Она будет притягивать к себе деньги", – рассказала Эфа Форина.

"Тыковку, нашпигованную монетками, нужно вынести на природу 1 ноября", - добавила она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального хэллоуинского маникюра.

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