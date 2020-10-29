Умерла украинская художница и волонтер

Умерла украинская художница, иконописец и волонтер Татьяна Думан.

Об этом сообщила ее сестра Василиса на своей странице в Facebook. Женщина долгое время боролась с раком мозга.

"В 4:30 умерла наша Таня. Если вы хотели как-то помочь – перечислите средства на кислородные аппараты. Моя девочка пошла к любимому Господу. Нам уже ничего не надо", – написала сестра.

Татьяна проходила дорогостоящее лечение в Украине и за рубежом. Для нее родные, знакомые и волонтеры организовали благотворительный сбор средств. Однако лечение не помогло: после удаления опухоли увеличился отек мозга и образовался новый очаг. Женщина умерла в больнице.

Татьяна Думан и ее муж, иконописец Левко Скоп, с начала войны в Донбассе занимались волонтерской деятельностью. В частности, благодаря своим картинам собрали для украинских военных более трех миллионов гривен.

Сестра Татьяны Думан попросила помочь с приобретением ИВЛ Facebook Василиса Думан

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, в Киеве 20 октября от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова. Болезнь спровоцировала у нее пневмонию и редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна-Барре.