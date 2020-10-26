В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине с 26 по 27 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в южных и восточных областях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на официальном сайте.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в большинстве районов восточных регионов ожидается сухая ветреная погода. Из-за этого риск возникновения пожаров увеличился .

Как сообщал OBOZREVATEL, во время тушения лесных пожаров на Луганщине на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина "Амур", три человека получили травмы.