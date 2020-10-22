В трех регионах Украины обнаружили более чем по 600 больных COVID-19 за сутки

В трех регионах Украины за сутки, 21 октября, зафиксировано 600 и более больных коронавирусной инфекцией в каждом.

Это Харьковская и Одесская области и город Киев, свидетельствуют данные СНБО.

В Харьковской области за сутки обнаружили 627 новых случаев инфицирования, в Одесской – 600, в столице страны – 631.

Умерли 36 человек: на Харьковщине – 10, Одесщине – 11, в Киеве – 15.

Полностью преодолели болезнь в данных регионах за указанный период 344 человека: в Харьковской области – 127, Одесской – 28 в Киеве – 189.

Как сообщал OBOZREVATEL, от COVID-19 в нашей стране умерли 6043 человека (+116 сутки), а 134 898 пациентов (+2679) полностью побороли болезнь.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность закупки российской вакцины от коронавируса, поскольку указанный продукт не проходил регистрацию и экспертизу в компетентных органах ряда стран.