"Слуги народа" поедут на передовую на Донбассе: Зеленский подтвердил

В составе делегации 21 октября на Донбасс отправятся 120 депутатов от фракции "Слуга народа".

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в комментарии Telegram-канала Pavlovsky News, он также подтвердил собственное участие в поездке.

Визит "слуг народа" на Донбасс подтвердил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 20 октября.

Желающих определили путем голосования, отметил Арахамия. Депутаты едут за свой счет. Сначала "слуги" доберутся до Константиновки Донецкой области, потом их развезут по секторам. Куда именно поедет Арахамия, он пока не знает.

Во время поездки парламентарии пообщаются с военными, представителями ОБСЕ и местным населением. Также они планируют переночевать в помещениях, где живут украинские военные.

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что эта поездка – не предвыборная акция.

"Мы собирались (осуществить ее, – ред.) еще две недели назад, но у людей была работа в регионах и я не мог физически их собрать", – подчеркнул Арахамия.

Как сообщил OBOZREVATEL, большинство украинцев не поддерживают предоставление статуса свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям.