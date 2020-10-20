В двух областях Украины койки для лечения коронавируса заняты на 100%

В Украине больничные койки для пациентов с коронавируса заняты на 68,4%, в Луганской и Донецкой областях этот показатель составляет 100%.

Всего в стране используется уже 33 919 коек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Более 80% загруженность составляет в Одесской (96,6%), Сумской (88,7%) и Винницкой (80,2%) областях.

Менее 50% больничных коек заняты только в двух областях – это Кировоградская (49,2%) и Житомирская (49,8%).

Ни одного региона, готового к ослаблению карантина, в Украине нет. Во всех превышен показатель заболеваемости COVID-19; средний показатель по стране – 195,7 при норме 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской области – 342,9. В Киеве соответствующий показатель составляет 209,7.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине moz.gov.ua

Как сообщил OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавируса превысит 9,5 тысячи человек.