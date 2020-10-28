Молодая украинка попала с инсультом в больницу Турции: женщина в коме

У молодой украинки случилось кровоизлияние в мозг на отдыхе в Турции, женщина впала в кому после операции.

Ее мужа Юрия пускают в палату к жене лишь на несколько минут, пишет "ТСН".

Как рассказала журналистам родственница Зоряны – Надежда Паук, супруги отправились на отдых в Турцию 14 октября.

Вечером 16 октября женщина прилегала отдохнуть, муж решил, что она спит. Но на следующее утро не смог ее разбудить и вызвал скорую помощь. Зоряну госпитализировали, диагностировали инсульт.

"Кровоизлияние в мозг, кома. Сделали операцию, трепанацию черепа. Состояние стабильно тяжелое. Врачи говорят, что она должна идти на поправку, но из комы она не выходит", – уточнила Надежда Паук.

Юрий сейчас живет в гостинице неподалеку от больницы, где лечат его жену. Дома мать с отцом ждут двое сыновей, за которыми сейчас ухаживает бабушка – мать Зоряны.

За неделю лечения и операцию турецкая клиника выдвинула счет на сумму 44 тыс. евро, рассказала родственница Зоряны.

"Из них страховка покрывает лишь 15 тыс., поскольку такой лимит в компании. Медицина в Турции очень дорогостоящая: каждый день пребывания в клинике, все обследования и лекарства", – сказала она.

Сейчас Надежда Паук пытается в соцсетях собрать помощь для Зоряны.

Зоряна Семенюк-Святковская Facebook Nadia Pavuk

Пост о помощи Зоряне Семенюк-Святковской Facebook Nadia Pavuk

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