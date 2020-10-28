Молодая украинка попала с инсультом в больницу Турции: женщина в коме
Беда случилась с жительницей села Зимна Вода на Львовщине Зоряной Семенюк-Святковской
Ранее на здоровье она никогда не жаловалась
Женщину прооперировали, она находится в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких
У молодой украинки случилось кровоизлияние в мозг на отдыхе в Турции, женщина впала в кому после операции.
Ее мужа Юрия пускают в палату к жене лишь на несколько минут, пишет "ТСН".
Как рассказала журналистам родственница Зоряны – Надежда Паук, супруги отправились на отдых в Турцию 14 октября.
Вечером 16 октября женщина прилегала отдохнуть, муж решил, что она спит. Но на следующее утро не смог ее разбудить и вызвал скорую помощь. Зоряну госпитализировали, диагностировали инсульт.
"Кровоизлияние в мозг, кома. Сделали операцию, трепанацию черепа. Состояние стабильно тяжелое. Врачи говорят, что она должна идти на поправку, но из комы она не выходит", – уточнила Надежда Паук.
Юрий сейчас живет в гостинице неподалеку от больницы, где лечат его жену. Дома мать с отцом ждут двое сыновей, за которыми сейчас ухаживает бабушка – мать Зоряны.
За неделю лечения и операцию турецкая клиника выдвинула счет на сумму 44 тыс. евро, рассказала родственница Зоряны.
"Из них страховка покрывает лишь 15 тыс., поскольку такой лимит в компании. Медицина в Турции очень дорогостоящая: каждый день пребывания в клинике, все обследования и лекарства", – сказала она.
Сейчас Надежда Паук пытается в соцсетях собрать помощь для Зоряны.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинского активиста, бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха выписали из больницы скорой помощи в Киеве. Теперь для него начался этап реабилитации.