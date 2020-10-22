Балуха выписали из больницы
Украинского активиста, бывшего политузника Кремля Владимира Балуха выписали из больницы скорой помощи в Киеве.
Теперь для него начнется этап реабилитации, написала волонтер Наталья Лютикова 21 октября на своей странице в Facebook.
"Всем, кто волновался, молился, верил и ждал, поздравления от Балуха Владимира. Большое спасибо от Володи за любовь и поддержку в сложный период Ксении Буряк, а также каждому, кто был рядом", – написала она.
По ее словам, для Владимира "завершился страшный этап боли и неизвестности".
"Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление", – уточнила она.
Отдельную благодарность от Балуха за поддержку в самое трудное время она передала Володе İsmail Ramazanov, Ахтему Чийгозу, Adisey Naumov и Рустему Халилову.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз заявил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его пытались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября сообщили, что он находится в медикаментозном сне.
Днепровский районный суд Киева арестовал на два месяца злоумышленника, подозреваемого в жестоком избиении украинского активиста.