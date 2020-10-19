Кучер сравнил Харьковщину с Италией из-за всплеска COVID-19

Obozrevatel Общество 14:25, 19.10.2020 Обновлено: 14:54, 19.10.2020

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сравнил Харьков и некоторые районы области с Италией из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В своем Telegram-канале он рассказал местным жителям, что означает новый статус территории, перешедших с 19 октября в "красную" зону.

"Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями Кабинета Министров Украины. Во-вторых, это обязательное соблюдение всеми без исключения гражданами противоэпидемиологических требований:

  • соблюдение социальной дистанции;

  • ношение масок в общественных местах;

  • регулярное мытье рук и использование антисептических средств.

Вам самоуверенно обещали "порвать коронавирус", но что-то пошло не так. Вы поверили в чудо, но чуда не произошло", – подчеркнул он.

Кучер сравнил ситуацию с коронавирусной инфекцией в Харькове и области с той, что была раньше в Италии.

"Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области. Сегодня от каждого из нас зависит наша жизнь и жизнь наших родных. Мы можем уберечь тысячи харьковчан, если каждый из нас будет ответственно соблюдать карантинные мероприятия и ценить свою жизнь и здоровье", – написал глава Харьковской ОГА.

Кучер сравнил ситуацию с коронавируса в Харькове с той, что была в Италии
Telegram Алексея Кучера

Как сообщал OBOZREVATEL, комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве, Харькове и Сумах могут самостоятельно усиливать карантинные меры на фоне борьбы с эпидемией коронавируса.

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