Библия — устами апостола Павла — учит, что "нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13:1).

А еще мы знаем, что "глас народа — глас Божий" (выражение приписывается знаменитому поэту — очень древнему греку, имя которого сложно запомнить, да оно нам и не нужно: всё равно — не Гомер).

Таким образом, власть, полученная голосованием (глас!) народа, есть тем более власть от Бога.

А уж с какой целью Бог дает такую власть (в нашем случае — явную моновласть, то есть одной партии/фракции), нам неведомо.

Возможно, чтоб дать процветание.

Возможно — дать заслуженное.

Возможно — вознаградить.

Возможно — показать и наказать.

Время — покажет.

А накажет ли?..

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