|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Мираж нашего времени

283

Новый спектакль в великолепном харьковском совершенно не академическом театре "МОЖЕТ БЫТЬ" (спектакли идут на малой сцене ХАТОБа и в Доме актёра) — лирический вираж "Мираж" Сергея Аксёнова (автор и режиссёр).

Харьков 1974-го (изумительные редкие документальные кадры — ностальгия!), 2018-го и... 2048-го.

Мудрая и добрая, очень сентиментальная фантастика. Размышления об истинных ценностях и том, что их обычно у нас подменяет.

Главный герой встречает своего будущего противного тестя совсем молодым (нечто похожее было в "Зеркале для героя" — советском фильме, предвосхитившем знаменитый американский "День сурка", но уже после "Назад в будущее").

Герои меняют свою жизнь, исправляя ошибки в прошлом.

"Это Вы хотите позвонить с калькулятора?" — спрашивает, глядя как на сумасшедшего, у нашего современника его тесть из 1974-го перед тем, как позвать на концерт Высоцкого.

Пересказать невозможно, это надо смотреть. Утирая сопли — по-другому не получится.

В строгом Харькове заслужить на премьере долгие аплодисменты СТОЯЩЕГО зала — и цветы, и искреннее "Браво!" — может сегодня редкий драматический театр. Но у "МОЖЕТ БЫТЬ" так всегда — исключительно тепло были приняты и потрясающая "Империя ангелов", и чудесный "Город знакомств", и невероятное "Стаккато", где 5 актёров исполняют, кажется, 2-3 десятка совершенно разных ролей, и недавние — один лучше другого — "История любви", "Проект Жена", "Станция Бесконечная"...

Отдельно — об исполнителе главной роли. Антон Жиляков, будучи ведущим артистом этого театра, ещё и продолжает — вместе с женой — дело тестя (да, опять тесть!) Василия Евгеньевича Сидина, основавшего театр детей-инвалидов "ТИМУР". Я уже писал об этом уникальном Театре в статьях "Тимур... Нет, Василий..." и "Час истины", честно сообщая — и повторяю это опять,— что на его спектаклях присутствует в зале лично Бог.

Новая пьеса, которую даёт "Тимур", называется "Чудо", премьера в ДК строителей 23 марта в 12 и 15.

Там — главная жизнь Антона Жилякова и всей его семьи.

Там действительно чудо, чудо нашего времени, место для катарсиса.

Напомню одну из своих статей о нём — только небольшой фрагмент:

"Паренек из детдома Сеня, в карточке которого присутствует стандартная фраза "Прогноз неблагоприятен", упросил священника исповедовать его вне очереди:

— Это я взял кошелек. Я украл... Я — свинья!

— Нет, ты не свинья. Ты человек! Просто верни и попроси прощения...

— У Бога? — Да. И у той, у кого взял..."

Это — из спектакля "Пожалуйста, живи!"

О нём же:

"Среди публики очень много молодежи, но никаких смешков или улыбок. Я таких лиц у ребят такого возраста никогда не видел. Всё же у этой страны есть будущее, и Бог нас не бросит.

Никто не хлопал, все просто встали и молча стояли, когда закончилось.

— Где можно пожертвовать? — Вон там ящичек на столике... Спасибо Вам от деток, вот календарик возьмите: "Бог — хранитель твой"."

Вот реквизиты для пожертвований:

ХГБФ "Тимур", г.Харьков, ул. Чаадаева, 25.

ЕДРПОУ 24670900, МФО 351005, р.с. 26000035911000 в АКиБ "Укрсиббанк" г. Харькова.

Так можно прикоснуться к Чуду.

Это тоже как бы МИРАЖ. Мираж нашей суровой эпохи. Но пока это есть — есть и Украина. Настоящая.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КиршАлександр Кирш

Блоги / мнения